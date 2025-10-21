ÂçÀôÍÎ¼ç±é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù½é²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡£¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤«¤éÌÌÀÜ°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¯¡£ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¼ç±é¡¢ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤óµÓËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢²ÐÍË¸á¸å£¹»þ¡Á¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬10·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤¬¼«Ê¬¤Ï¡ÖÊ¸ÂÀ¤ÎºÊ¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä
²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¡£Èà¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£
Ê¸ÂÀ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È²¾½é¤ÎºÊ¡É¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡Ê¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¡¢¹âÈª½ß»Ò¤µ¤ó¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¤µ¤ó¡£Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Ë²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¡£
¼çÂê²Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¡Ù
¡ö°Ê²¼¡¢10·î21ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤¢¤é¤¹¤¸
²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤«¤éÌÌÀÜ¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¯¡£
¡Ê¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡¿(c)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤¬Ê¸ÂÀ¤ËÍ¿¤¨¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢£±Î³¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤à¤³¤È¡£¤¦¤í¤¿¤¨¤ëÊ¸ÂÀ¤À¤¬¡¢¤¨¤¨¤¤¡ª¤È¡¢¤½¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ç³Ê¡£
Ãû¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£Æü¤«¤é¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
²¿¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÊ¸ÂÀ¤Î»Å»ö¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÅö¤ÎÉ×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡Ä
¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡À¤³¦¤ò¡¢µß¤¦¡Ä!? ¡½º®Íð¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ÒÂð¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
Ãû¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï»Íµ¨¤È¡È²¾½é¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢»Íµ¨¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤«Ê¸ÂÀ¤ò¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×¡É¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä!?
ÍâÄ«¡¢Ê¸ÂÀ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£
¡ÈËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óµ¤¼Á¤ÎÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÇ¤Ì³¤ËÁ´ÎÏ¤ÇËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä!?