&TEAMが、2026年2月25日に神奈川 Kアリーナ横浜、同月27日に兵庫 GLION ARENA KOBEにて行われるOneRepublicの来日公演にスペシャルゲストとして出演する。

OneRepublicのフロントマン ライアン・テダーは、&TEAMの楽曲「Dropkick」のプロデュースに携わっており、両者の音楽的なつながりが今回のステージで結実する。

&TEAMは、今回の出演について「こんなに素敵な舞台に出演させていただくことを、最初に聞いた時にはあまりにも信じられない光栄なチャンスで言葉がでませんでした」とし、「OneRepublicの皆さんの名に恥じないよう、精一杯つとめて、&TEAMの魅力とともに会場の皆さんにステージをお届けできるように頑張ります」と意気込みを伝えた。

＜&TEAM メンバーコメント＞

