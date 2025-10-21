¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ä¡×ºò½Õ¼÷Âà¼Ò¤Î28ºÐ¥¢¥Êà½Ð»ºÄ¾¸å¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ï¥ª¡¼¡ª¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤è¡×
¡Ö¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëËèÆü¡×
¡¡ºòÇ¯3·î¤ËÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò¼÷Âà¼Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÍ´Î¤»Þ(28)¤¬Âè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡¡Ç¥¿±Ãæ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥ª¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£