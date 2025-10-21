¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤¿¤Î?¡×13ºÐ¾å¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¤«¤é2Ç¯¡Äà·ãÊÑáÄ«¥É¥é½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡×
¶â¿§¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î°áÁõ
¡¡2023Ç¯¤Ë13ºÐÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£à·ãÊÑá¤ÇÏÃÂê¤Î30ºÐ½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´µ×´ÖÍ³°á¡£²£¤¿¤ï¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëº´µ×´ÖÍ³°á¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öº´µ×´ÖÍ³°á¤µ¤ó½Ð»º¤·¤Æ¤¿¤Î?¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï17Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ã«ÅÄÉô¤ß¤Í»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¿ÆÍ§¤Î½õÀî»þ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£23Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤â¡¢¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¤Î¿¢Êª³Ø¤ÎÉã¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËêÌîËüÂÀÏº¤Î»Ð¡¢ËêÌî°½Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï23Ç¯1·î1Æü¤Ë°½Ìî¹ä(43)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£