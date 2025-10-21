ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】法務大臣に平口洋氏、文科大臣に松本洋平氏 自民党・高市総… 【速報】法務大臣に平口洋氏、文科大臣に松本洋平氏 自民党・高市総裁が起用の意向固める 【速報】法務大臣に平口洋氏、文科大臣に松本洋平氏 自民党・高市総裁が起用の意向固める 2025年10月21日 13時7分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 21日召集の臨時国会で第104代内閣総理大臣に指名される見通しとなった自民党の高市早苗総裁は、法務大臣に平口洋元法務副大臣を、文科大臣には松本洋平元経産副大臣を起用する意向を固めました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 置床工事, ダイス, グループウェア, リハビリ, 在宅医療, 射出成形機, イベント, 法要, リペア工事