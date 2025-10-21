TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

21日召集の臨時国会で第104代内閣総理大臣に指名される見通しとなった自民党の高市早苗総裁は、法務大臣に平口洋元法務副大臣を、文科大臣には松本洋平元経産副大臣を起用する意向を固めました。