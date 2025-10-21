¤Î¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡ÉÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä2¿Í¤Î»ÕÄï°¦¤¬Ç®¤¤¡Ø¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù#4
¡¡ÌµÍê¥Ò¥âÃË¤¬Ì¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í±é¤¸¤ë¸µ´ý»Î¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Î¤ó¼ç±é¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING/¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè4ÏÃ¤Ç¡¢Éü½²Áê¼ê¡¦ÃæÂ¼»âÆ¸¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤¿³Î¼¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥âÃË¤ò±é¤¸¤ëÆ£ÌÚÄ¾¿Í
¡¡¾´ý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÇÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤Î¼ÂÉã¡¦·ë¾ë¾´°ì¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉü½²·×²è¤ËÎÏ¤òÂß¤¹¡¢¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¡£¾´°ì¤È¤Ï²áµî¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î³Î¼¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÉã¿Æ¤òÁê¼ê¤Ë¾´ý¤ò»Ø¤·¡¢´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£Æ²¡£¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë²¦ÎµÀï¤Ç¾´°ì¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·Ç°´ê¤ÎÂÐ¶É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬Á°Æü¤ËµÞ»à¡£ºÇ°¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¤Ï´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É½ªÎ»¸å¤Î´¶ÁÛÀï¡£Æ£Æ²¤Ï¾´°ì¤ËÁ°Æü¤ËÉã¿Æ¤¬µÞ»à¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¡ÖÉã¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¼¡¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤·¤Ê¾´ý¤ò¡×¤ÈÊÛ²ò¡£¤¹¤ë¤È¾´°ì¤ÏÆ£Æ²¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤ËÎ¯Â©¤òÅÇ¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾´ý»Ø¤·¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªÉãÍÍ¤Ï¡Ä¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤À¡×¤ÈÎä¹ó¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ£Æ²¤ÎÉã¿Æ¤òÎù¤ì¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¡¢Æ£Æ²¤ÏÂç·ãÅÜ¡£ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤ÆÈ×ÌÌ¤Î¶ð¤òÊ§¤¤¤Î¤±¡¢¾´°ì¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê²¥¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¾´ý³¦¤«¤é¤ÏÄÉÊü¡£¸½ºß¤ÎÌµÍê¥Ò¥âÀ¸³è¤Ë¿È¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤éÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤È¾´°ì¤È¤Î³Î¼¹¤ò¡¢Æ£Æ²¤ÏÈôÄ»¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¡£²¿¸Î¤Ê¤é¤ÐÈôÄ»¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ÈôÄ»¤Ï¾´ý¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾´°ì¤¬²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤Æ¾´ý¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢Ë´¤Êì¤¬ÈôÄ»¤Î¾´ý¤ò»Ø¤¹»Ñ¤òÈá¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²áµî¤ÎË´Îî¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¡Ö»ä¤¬¾´ý¤ò»Ø¤¹¤È¤ß¤ó¤ÊÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤È¾´ý¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈôÄ»¤ËÆ£Æ²¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Î·ë¾ë¾´°ì¤È¤Î²¦ÎµÀï¤Ç¤ÎÉé¤±¤òÉã¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤½¤ó¤Ê¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¼å¤¯¤ÆÉé¤±¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î¹üÔä¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿°ä³¥¤òµã¤¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ë»µ¤»¶¤é¤·¡¢¸Ê¤Î¼å¤µ¤òÇ§¤á¤¿Æ£Æ²¤ÏÈôÄ»¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¶¯¤¤¡ª¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬¤ªÁ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤ªÁ°¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¤ªÁ°¤ÎÊì¿Æ¤¬¤É¤¦»×¤ª¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤À¡£ÅêÎ»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ÈôÄ»¤ÈÆ£Æ²¤Ï¡Ö¼å¤µ¡×¡Ö¾´ý¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¼Â¤Ï»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡£Á´¤Æ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Æ£Æ²¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢Á°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¾´ýÆ»¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë»ö¤ò¿´¤ËÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï½é¶¦±é¤ÎÆ£ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤äÉ½¸½¡¢»ÅÁð¤Ë¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Æ²¤µ¤ó¤Î¹Ó¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤Î¿§µ¤¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìò¡×¤ÈÀä»¿¡£Æ£ÌÚ¤â¤Î¤ó¤È¤Î¡È½éÁø¶ø¡É¤Ë¡Ö¼Âºß¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÌµÍê´Á¡¦Æ£Æ²Ìò¤Ë¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¡£À¨¤¯ÎÉ¤¤Ìò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ç¥£¤Î²÷¿Ê·â¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£