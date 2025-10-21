大泉洋（52）宮あおい（39）が21日、東京・六本木のテレビ朝日で、この日スタートの同局系「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）の囲み取材会に、脚本の野木亜紀子さんとともに出席した。

放送を前に大泉は「待ち遠しかった。こんなに自信をもってお届けできる作品はない。早く世界中から賛辞を浴びたい」と話し、宮も「本当におもしろいドラマになっているので、皆さんの反応が楽しみです」と自信を見せた。

野木さんは、大泉の俳優としての魅力について「大泉さんは笑いとシリアスを柔軟にいったりきたりできる。エレジーが似合う。コメディーだとしても哀愁を背負うようなものが似合う。前々から、三の線だけど、実はちょっとかっこいいと思っていた。ちょっとかよ！」と話し、自分自身にツッコむ場面も。

宮も「本当にちょっとだけかっこいい瞬間があるんですよ。せりふを交わした瞬間に、違う魅力がふわーっと香る瞬間がある」と納得。大泉は「ちょっと、たまに、がいいんですよ」と笑っていた。

宮について、野木さんは「とっぴなドラマだし、宮さんは一番とっぴな設定を背負ってる役。それを日常に落とし込めるのがすごい」と語った。

野木さんは、ドラマ「アンナチュラル」「海に眠るダイヤモンド」、映画「ラストマイル」などで知られている。大泉は映画「アイアムアヒーロー」以来3回目のタッグ。野木さんの脚本の魅力を聞かれ、大泉は「日本のドラマに感じるのは、展開させるためのせりふになってしまう。僕らは楽しい会話がしたい。野木さんの本は、会話が成立しているし、展開もしていく」と話し、宮も「1人1人丁寧に愛情もって描いてくださっている。すべてが必要なせりふ。気持ちがいい、というのがしっくりくる」とした。

大泉と宮は7年ぶり共演となる。