なにわ男子の藤原丈一郎（29）が、20日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！」に出演。「大行列！茨城ローカルチェーン店で帰れま10特別編」で、“3連敗”を喫した。

藤原は1件目の和食ファミレス店「ばんどう太郎」の「坂東みそ煮込みうどん」と「坂東豚丼」のどちらかで売り上げ1位を当てる際、茨城出身の女優白石美帆（47）とタレントの鈴木奈々（37）がみそ煮込みうどんを推す中で「お仕事を頑張ったお父さんは、がっつきたいのかなって」と豚丼を推した。代表して俳優の石原良純（63）が答えた、みそ煮込みうどんが正解だった。

2件目のイタリアンの店「グルービー」で、「海賊スパゲッティ」と「もりもりハンバーグスパゲッティ」は藤原が代表して解答。ここでも白石と鈴木が「海賊」を支持したが、「どうしても、もりもりハンバーグっていう名前が。パンチ力あるじゃないですか」と「ハンバーグ」を記入しようとした。その時、白石が「（海賊は）冷凍でも売ってるんです」と言うと、「えー！」と驚き、海賊に変更。正解になった。

最後のベーカリー「粉とクリーム」でも藤原が解答。「伝説の下妻金豚カレーパン」と「メープルの切株」うち、自信を持ってカレーパンを選択した。ただ、正解はメープル。MCのタカアンドトシのトシ（49）から「藤原君、3連敗…。個人的にはね」と言われると、両手で顔を覆いながら「企画的には2勝1敗なんですけど、個人的には3連敗」。2軒目をアシストした白石に「豚丼きて、ハンバーグ…」、アンタッチャブルの柴田英嗣（50）には「お肉、食いたいだけ」と突っ込まれると、「それっぽい理由言ってますけど、オレ、肉食べたいんですよ！」と開き直ったように言って、周囲を笑わせた。