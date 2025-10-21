『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集、ボーカルベストが2026年1月28日に発売決定！
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』音楽の集大成アルバムとなるボーカルベストが2026年1月28日に発売が決定した。
『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集。1年間の思い出がギュッと詰まった2枚組アルバム。初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」が封入される。●リリース情報
『キミとアイドルプリキュア♪』 ボーカルベスト
2026年1月28日発売
品番：MJSA-01424〜5
価格：￥4,400（税込）
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
収録曲：
【Disc１】
・キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)
・We are！You ＆ IDOL PRECURE♪
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：
高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・エブリデイ♪UTA-OH！！
歌：咲良うた(CV：松岡美里)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・Wink！Link！
歌：蒼風なな(CV：高橋ミナミ)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・GR∞VE L∞P
歌：紫雨こころ(CV：高森奈津美)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・キミからのEcho
歌：響カイト(CV：佐久間大介)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・なかよしJ(ハート)YFUL
歌：プリルン(CV：南條愛乃) ＆メロロン(CV：花井美春)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・Shiny Shiny IDOL
歌：Machico・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：馬瀬みさき
・笑顔のユニゾン♪
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・まばたきの五線譜
歌：キュアウインク(CV：高橋ミナミ)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・ココロレボリューション
歌：キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・いざ！アイドル
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：只野菜摘 作曲・編曲：ハマダコウキ
・Trio Dreams
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)&キュアウインク(CV：高橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV： 高森奈津美)
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・Awakening Harmony
歌：キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・笑顔のユニゾン♪ Only you ver. 〜プリキュア！アイドルスマイリング・エコー！〜
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・GARDEN
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV： 高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：青木久美子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・ライブはきねんび
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：只野菜摘 作曲：広川恵一(MONACA) 編曲：馬瀬みさき
・キミとシンガリボン
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・キミとルララ
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・Trio Dreams ReMix for PRECURE SINGERS
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・キミとルララ ReMix for PRECURE SINGERS
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
【Disc２】
・キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！(オリジナル・カラオケ)
・We are！You ＆ IDOL PRECURE♪ (オリジナル・カラオケ)
・エブリデイ♪UTA-OH！！ (オリジナル・カラオケ)
・Wink！Link！ (オリジナル・カラオケ)
・GR∞VE L∞P (オリジナル・カラオケ)
・キミからのEcho (オリジナル・カラオケ)
・なかよしJ(ハート)YFUL (オリジナル・カラオケ)
・Shiny Shiny IDOL (オリジナル・カラオケ)
・笑顔のユニゾン♪ (オリジナル・カラオケ)
・まばたきの五線譜 (オリジナル・カラオケ)
・ココロレボリューション (オリジナル・カラオケ)
・いざ！アイドル (オリジナル・カラオケ)
・ Trio Dreams (オリジナル・カラオケ)
・Awakening Harmony (オリジナル・カラオケ)
・笑顔のユニゾン♪ Only you ver. 〜プリキュア！アイドルスマイリング・エコー！〜 (オリジナル・カラオケ)
・GARDEN (オリジナル・カラオケ)
・ライブはきねんび (オリジナル・カラオケ)
・キミとシンガリボン (オリジナル・カラオケ)
・キミとルララ (オリジナル・カラオケ)
初回仕様特典：
キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）
※商品仕様・収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。
店舗別特典つき予約受付中
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（選択制）全５種
・セブンネットショッピング：缶バッジ（選択制）全５種
・ネオウイング：2L判ブロマイド（集合）
・アニメイト： ミニフォト5種セット
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド 5種セット
(C)ABC-A・東映アニメーション
