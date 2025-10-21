『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集、ボーカルベストが2026年1月28日に発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』音楽の集大成アルバムとなるボーカルベストが2026年1月28日に発売が決定した。

『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集。1年間の思い出がギュッと詰まった2枚組アルバム。初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」が封入される。

●リリース情報『キミとアイドルプリキュア♪』 ボーカルベスト2026年1月28日発売品番：MJSA-01424〜5価格：￥4,400（税込）発売元：株式会社マーベラス販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

収録曲：

【Disc１】

・キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！

歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)

・We are！You ＆ IDOL PRECURE♪

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：

高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・エブリデイ♪UTA-OH！！

歌：咲良うた(CV：松岡美里)

作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY

・Wink！Link！

歌：蒼風なな(CV：高橋ミナミ)

作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY

・GR∞VE L∞P

歌：紫雨こころ(CV：高森奈津美)

作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY

・キミからのEcho

歌：響カイト(CV：佐久間大介)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・なかよしJ(ハート)YFUL

歌：プリルン(CV：南條愛乃) ＆メロロン(CV：花井美春)

作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY

・Shiny Shiny IDOL

歌：Machico・吉武千颯

作詞：大森祥子 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：馬瀬みさき

・笑顔のユニゾン♪

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・まばたきの五線譜

歌：キュアウインク(CV：高橋ミナミ)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・ココロレボリューション

歌：キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・いざ！アイドル

歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：ハマダコウキ

・Trio Dreams

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)&キュアウインク(CV：高橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV： 高森奈津美)

作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき

・Awakening Harmony

歌：キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・笑顔のユニゾン♪ Only you ver. 〜プリキュア！アイドルスマイリング・エコー！〜

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・GARDEN

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV： 高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：青木久美子 作曲・編曲：馬瀬みさき

・ライブはきねんび

歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

作詞：只野菜摘 作曲：広川恵一(MONACA) 編曲：馬瀬みさき

・キミとシンガリボン

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき

・キミとルララ

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき

・Trio Dreams ReMix for PRECURE SINGERS

歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき

・キミとルララ ReMix for PRECURE SINGERS

歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき

【Disc２】

・キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！(オリジナル・カラオケ)

・We are！You ＆ IDOL PRECURE♪ (オリジナル・カラオケ)

・エブリデイ♪UTA-OH！！ (オリジナル・カラオケ)

・Wink！Link！ (オリジナル・カラオケ)

・GR∞VE L∞P (オリジナル・カラオケ)

・キミからのEcho (オリジナル・カラオケ)

・なかよしJ(ハート)YFUL (オリジナル・カラオケ)

・Shiny Shiny IDOL (オリジナル・カラオケ)

・笑顔のユニゾン♪ (オリジナル・カラオケ)

・まばたきの五線譜 (オリジナル・カラオケ)

・ココロレボリューション (オリジナル・カラオケ)

・いざ！アイドル (オリジナル・カラオケ)

・ Trio Dreams (オリジナル・カラオケ)

・Awakening Harmony (オリジナル・カラオケ)

・笑顔のユニゾン♪ Only you ver. 〜プリキュア！アイドルスマイリング・エコー！〜 (オリジナル・カラオケ)

・GARDEN (オリジナル・カラオケ)

・ライブはきねんび (オリジナル・カラオケ)

・キミとシンガリボン (オリジナル・カラオケ)

・キミとルララ (オリジナル・カラオケ)

初回仕様特典：

キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）

※商品仕様・収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。

店舗別特典つき予約受付中

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（選択制）全５種

・セブンネットショッピング：缶バッジ（選択制）全５種

・ネオウイング：2L判ブロマイド（集合）

・アニメイト： ミニフォト5種セット

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド 5種セット

(C)ABC-A・東映アニメーション

関連リンク

『キミとアイドルプリキュア♪』番組サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/you-and-idol_precure/