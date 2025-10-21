153.71　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.02　エンベロープ1%上限（10日間）
151.50　10日移動平均
151.33　一目均衡表・転換線
151.09　現値
150.07　21日移動平均
149.99　エンベロープ1%下限（10日間）
149.38　一目均衡表・基準線
147.87　200日移動平均
147.60　一目均衡表・雲（上限）
147.58　一目均衡表・雲（下限）
147.43　100日移動平均
146.42　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

１０日線の控える１５１．５０がこの後のポイントとなる。直近高値は１５１．１５まで。