テクニカルポイント ドル円 １０日線ポイント
153.71 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.02 エンベロープ1%上限（10日間）
151.50 10日移動平均
151.33 一目均衡表・転換線
151.09 現値
150.07 21日移動平均
149.99 エンベロープ1%下限（10日間）
149.38 一目均衡表・基準線
147.87 200日移動平均
147.60 一目均衡表・雲（上限）
147.58 一目均衡表・雲（下限）
147.43 100日移動平均
146.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
１０日線の控える１５１．５０がこの後のポイントとなる。直近高値は１５１．１５まで。
