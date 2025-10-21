◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズが２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ最終第７戦で逆転勝ち。７回に１番スプリンガーが劇的な３ランを放ち、１９９３年以来３２年ぶり３度目となるリーグ優勝を飾った。

今シリーズのＭＶＰには打率３割８分５厘、３本塁打のＶ・ゲレロ内塁手が選出された。今年４月に１４年総額５億ドル（約７３０億円＝当時のレート）で残留した２６歳の大砲は「トロントに残って本当に良かった。契約した時からこの日を目指してきたが、あと４勝するよ」と試合後の壇上で宣言した。

ワールドシリーズでは大谷翔平投手（３１）らを擁して連覇を狙うドジャースと対戦する。今ポストシーズン（ＰＳ）で１１試合に出場し、打率４割４分２厘、６本塁打、１２打点のゲレロ。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で投げては７回途中無失点１０奪三振、打っては３本塁打と歴史的な活躍でシリーズＭＶＰに輝いた大谷。２人のＭＶＰの出来がワールドシリーズの舞台でもカギを握ることは間違いないだろう。

大谷がエンゼルスにいた頃の２１年には、４８本塁打を放ったゲレロが４６発の大谷を上回って本塁打王を獲得した。