俳優の稲垣吾郎が来年２月７〜２８日に東京・ＰＡＲＣＯ劇場で上演する舞台「プレゼント・ラフター」（作＝ノエル・カワード、翻訳＝徐賀世子。演出＝小山ゆうな）に主演することが２１日、発表された。

英国の劇作家ノエル・カワードによる傑作ラブコメディー。高級アパートの一室を舞台に実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリーのユニークな私生活を描く。彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまうのだ。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元へ個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こす。

ギャリー役の稲垣は「１０年ぶりに、新しくなったＰＡＲＣＯ劇場に立てること、心待ちにしています。久々に大人のラブコメディーを演じることが今から楽しみです。ぜひご期待ください」と話している。ギャリーの妻役には、透明感と芯の強さを合わせ待ち、リアルな感情表現が持ち味の倉科カナが務める。

また、黒谷友香、桑原裕子、望月歩、金子岳憲、中谷優心、白河れい、浜田信也、広岡由里子らも出演。地方公演は３月以降に京都、広島、福岡、仙台で行う。