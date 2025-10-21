イモトアヤコ、X“乗っ取られた可能性”→復旧を報告「よーしつぶやくぞー」
タレント・イモトアヤコが21日、自身のXを更新。自身のXアカウントが復旧したことを報告した。
【写真47枚】イモトアヤコの愛車…かっこよすぎる600万円超“カスタムハイエース”内外装全部見せ
イモトは12日、自身のXアカウントが不正アクセスにより乗っ取られた可能性があるとして、「現在Xアカウントが第三者からの不正アクセスにより乗っ取られた可能性があります」とし、「復旧に向け対応中となりますが、イモトアヤコのアカウントより不審なDM等を受け取られた場合は、記載されたリンク等を開かず、削除いただくようお願いいたします」と呼びかけていた。
この日の投稿では、「X公式アカウント無事に復旧しました！」と報告。「お騒がせご心配をおかけして申し訳ありませんでした」と伝え、「よーしつぶやくぞー」と意気込んだ。
【写真47枚】イモトアヤコの愛車…かっこよすぎる600万円超“カスタムハイエース”内外装全部見せ
イモトは12日、自身のXアカウントが不正アクセスにより乗っ取られた可能性があるとして、「現在Xアカウントが第三者からの不正アクセスにより乗っ取られた可能性があります」とし、「復旧に向け対応中となりますが、イモトアヤコのアカウントより不審なDM等を受け取られた場合は、記載されたリンク等を開かず、削除いただくようお願いいたします」と呼びかけていた。
この日の投稿では、「X公式アカウント無事に復旧しました！」と報告。「お騒がせご心配をおかけして申し訳ありませんでした」と伝え、「よーしつぶやくぞー」と意気込んだ。