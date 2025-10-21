「乃木坂46」の五百城茉央（20）と「日向坂46」の正源司陽子（18）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。いとこ関係にあることを公表した理由を明かした。

2人は22年にそれぞれのグループに所属し、五百城は23年に自身のYouTubeチャンネルを通して「私の親戚が日向坂46にいるんです」と告白。幼い頃から交流があるとして、本ラジオでも当時の思い出を振り返っていた。

スタッフから、デビュー時のプロフィールで好きな食べ物に「マグロ」と書いてあった事を“匂わせ”と指摘された2人。正源司は「ごめん！でも嘘はないから。茉央ちゃんと好きなもの似てるし…若干匂わせしてたら面白いんじゃないかなって思って。茉央ちゃんのヤツ（プロフィール）を検索して」と説明した。

いとこであることを公表することとなったきっかけについて、五百城は「とある時に“次、五百城がYouTube撮影するときに言ってくれないか？”って言われて。え、言うんですか？って」と回顧。スタッフからの要望もあり、YouTubeチャンネルの築地ロケの最中に公表する形となったと明かした。