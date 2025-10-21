18日の英チャンピオンS（G1、アスコット芝1990メートル）を制し、夏のサンクルー大賞、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSを合わせ、G1・3連勝を飾ったカランダガン（セン4＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）は予備登録済みのジャパンC（11月30日、東京芝2400メートル）に向けて調整を進めていく。

20日、フランシス・グラファール師（48）が英国の競馬番組の名物司会者ニック・ラック氏の「デイリー・ポッドキャスト」に出演。今後のプランについてジャパンCの話題になると「今、そこを目指しています。日本まで長い道のりで馬にとっては大きな負担になります。ですから、話し合う必要があるけど、おそらく計画通り行くことになるでしょう。年内もう1戦するなら、このレースになると思います」と意気込みを口にした。

ジャパンCは「世界に通用する強い馬づくり」をスローガンに1981年に創設された。外国馬Vなら05年アルカセット以来、20年ぶり15度目となる。

▽ジャパンC調教国別勝利数 日本30勝（84年カツラギエースが初勝利、直近は24年ドウデュース）、米国4勝（81年メアジードーツ、82年ハーフアイスト、88年ペイザバトラー、91年ゴールデンフェザント）、英国4勝（86年ジュピターアイランド、96年シングスピール、97年ピルサドスキー、05年アルカセット）、フランス1勝（87年ルグロリュー）、アイルランド1勝（83年スタネーラ）、ドイツ1勝（95年ランド）、イタリア1勝（02年ファルブラヴ）、オーストラリア1勝（90年ベタールースンアップ）、ニュージーランド1勝（89年ホーリックス）