「コアラのマーチ」に「ワンタン」...無料がどっさり。今週のコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″一覧《10月21日時点》

セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンのコンビニ4社では、2025年10月21日から27日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

10月21日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

新作「小岩井」も無料

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「エビアン」（330ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。



2つめの対象商品は、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」（440ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

3つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実」（600ml）です。

1本購入すると、「天然水 きりっと果実 グレープフルーツ」（600ml）、「天然水 きりっとヨグ」（590ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は、いずれも10月28日から11月10日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店で、さまざまな飲料やお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶STRONG」（470ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「タリーズ キリマンジャロ」（390ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、キリン「小岩井 Theカフェオレ」「午後の紅茶ミルクティー」（各500ml）。

どちらか1本を購入すると、ファミマル「小岩井 Theりんごオレ」（400ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、カゴメ「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」です。

1本購入すると、「カゴメトマトジュース 食塩無添加」（200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、ファミマル「ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」です。

1個購入すると、東洋水産「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、北海道のみ「スープカレー ワンタン」も引換対象です。



引換期間は、いずれも10月28日7時から11月3日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。



1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 緑茶」（350ml）。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

2つめの対象商品は、ファミマル「春雨スープ」の「担々麺味」「ワンタン」です。

どちらか1個を購入すると、「春雨スープ」の「かきたま」「担々麺味」「ワンタン」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ファミマル「やみつきなおいしさ」の「じゃがスティック」「なげわ うま塩味」です。

どちらか1個を購入すると、「すっぱムーチョチップスさっぱり梅」「やみつきなおいしさ じゃがスティック」「やみつきなおいしさ なげわ うま塩味」「サッポロポテトバーベQあじ」「ふんわりポップコーン あっさりしお味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月28日から11月3日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、様々な飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、森永乳業「のむアロエヨーグルト」（200g）です。

1本購入すると、「マウントレーニア カフェラッテ クリーミーラテ」（240ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、カゴメ「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」。

1本購入すると、「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」「カゴメトマトジュース 食塩無添加」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、UCC上島珈琲「UCC BEANS & ROASTERS ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテ」です。

1本購入すると、「UCC BEANS & ROASTERS ミルク好きのラテ」（各450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。



上記3つの引換期間は、いずれも10月21日から11月3日まで。

4つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ&マスカット」（600ml）。

1本購入すると、「伊右衛門 京都レモネード」（525ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は10月28日から11月10日まで。

ミニストップでは、対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、さまざまな飲料やお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「デカビタC」（600ml）と「天然水 特製レモンスカッシュ」（500ml）。

どちらか1本を購入すると、「サントリー 天然水」（1L）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、大正製薬「リポビタンD ハイパー」と「リポビタンD プレミアム」です。

どちらか1本を購入すると、「リポビタンD」（各100ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ロッテ「ガーナ」の「ブラック」「ホワイト」「ミルク」。

いずれか1個を購入すると、「コアラのマーチ チョコ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、東洋水産「でかまる もやし味噌ラーメン」。

1個購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は10月28日から11月3日まで。



コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週もさまざまな飲料だけでなく、お菓子やインスタント食品などが対象になっています。



※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ