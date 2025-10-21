米大リーグの頂点を決めるワールドシリーズは２４日（日本時間２５日）に開幕する。

ア・リーグの優勝チームが日本時間２１日にブルージェイズに決まり、ナ・リーグのドジャースと対戦する。試合開始時刻も発表され、全試合が日本時間午前９時となった。（デジタル編集部）

第１、２戦は、レギュラーシーズンの勝率が高いブルージェイズの本拠地、カナダのトロントで行われる。第３、４、５戦はロサンゼルスに戦いの場を移す。東部に位置するトロントとロサンゼルスは距離にして約３５００キロ、飛行機で約５時間かかる。時差も３時間ある。シリーズがもつれれば第６、７戦は再び、トロントに移動する。

試合開始は、日本時間午前９時ちょうど。これまでは、９時８分や９時３８分などが多かったが、ワールドシリーズはすべて正時に始まる。ドジャースが先攻の第１、２、６、７戦は、１番打者を務めるとみられる大谷翔平の第１打席を見るためには、注意が必要だ。

両チームの今季の対戦成績は、ドジャースの２勝１敗。大谷は１本のホームランを放っている。日本人投手の登板はなかった。

ＷＳの日程は以下の通り。（日本時間。試合開始はすべて午前９時）

▽第１戦２５日、第２戦２６日＝トロント

▽第３戦２８日、第４戦２９日、第５戦３０日＝ロサンゼルス

▽第６戦１１月１日、第７戦１１月２日＝トロント（第５戦以降は試合があった場合）