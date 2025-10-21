特に意識はしていなかったのに、ある日突然異性として気になり始めた経験ってありませんか？ 一度意識してしまうとその気持ちをおさえることは難しいですよね。

今回は、体調不良でフラフラのときに後輩に助けられてキュンとしてしまった話をご紹介いたします。

フラフラなときに助けてくれた

「営業先から帰ろうとしたら、急に体調が悪くなってきたんです。フラフラだったのでタクシーで直帰しようとしたのですが、全然捕まらなくて困っていたら、同じ職場の後輩が『どうしたんですか!?』と声をかけてくれました。事情を説明したら、後輩は社用車だったため家まで送ってくれたんです。しかも途中で薬局に寄ってゼリーや薬なども買ってくれて、すごく心配してくれて……。

ただの後輩だと思ってたけど、思わずときめいちゃいましたね。この日以来、後輩を目で追ってしまうようになりました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 自分が困っているときに王子様のように現れて助けてくれたら、ドキッとしてしまいますよね。職場恋愛は、こういうちょっとしたことがきっかけで始まるのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。