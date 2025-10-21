◇世界体操競技選手権大会(日本時間19日〜25日、インドネシア・ジャカルタ)

世界体操の女子予選が20日、インドネシアのジャカルタで行われました。

▼杉原愛子選手

個人総合には6年ぶりの世界体操となる杉原愛子選手が出場。得意のゆかで着地の乱れなどもありましたが、大きなミスなく堂々と演技をやり切りました。合計54.099点をマークし予選初日終了時点（10班中3班終了）で暫定首位に立っています。

予選を振り返った杉原選手は「得意としているゆかで着地が乱れてしまったので悔しい部分でしたけど、そこから気持ち切り替えていい演技ができた。良かったところと悔しさが残るところもあった」と語りました。

現地入りしてからお腹を壊してしまい、体重が1キロ落ちてしまったという杉原選手。「いつもと違うコンディションになってしまっているので、（決勝では）今日よりもっといい演技ができるようにベストな状態に持っていけるよう（決勝までの）残り2日しっかり調整して自分らしい楽しい体操を世界にアピールしたい」と笑顔で意気込みました。

▼岸里奈選手

一方、同じく個人総合に出場した岸里奈選手は、平均台で新技の側宙〜スワンに成功するも、その後の輪跳びジャンプで落下。技自体に気を取られてしまい踏み込みが浅くなってしまった、と試合直後にもかかわらず冷静に分析する様子を見せました。その後、得意のゆかでは13.566点をマークし、種目別ゆかの暫定トップに立っています。

個人総合では51.965点で暫定5位。「決勝に残れたら予選でのミスをしっかり修正して自分らしい演技をしたい、世界と戦える自分になりたい」と意気込みました。

▼岡村真選手

種目別の平均台とゆかに出場した岡村真選手は得意の平均台では落下などのミスがあり12.366点、続くゆかでもラインオーバーなどがあり12.800点にとどまりました。岡村選手は平均台、ゆかともに杉原選手と岸選手の得点に届かず、決勝進出を果たすことはできませんでした。（種目別決勝は上位8人、各国・地域2人以内のルール）

演技を振り返り「金メダルを目標に頑張ってきたのですごい悔しいんですけど、次にやるべきこともわかったし、これも経験だと思うので気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。ロス五輪で金メダルを取ることが一番の目標なので、もっと強い力を磨いていけるように練習していきたいと思います。」と涙ながらも今大会での収穫を語りました。

▼中村遥香選手

段違い平行棒に出場した中村遥香選手はミスなく演技を通し抜き、暫定7位。演技後には安心した様子を見せ「点数に関して伸び切らない部分があるので、これを機に構成を改めようかなと思っていて、心機一転。新たに出発したいなと思います。」と先を見据えました。