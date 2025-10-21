アサイー界隈も意外と知らない？成城石井の「アサイーバナナアイス」、専門店も顔負けの″もったり感″でリピ確定だわ...。《編集部レポ》

トレンドを飛び越え、今ではすっかり定番スイーツの仲間入りともいえる「アサイーボウル」。

コンビニやファミレス、バラエティショップなどで、気軽に購入できる時代になりました。

編集部が気になったのが、成城石井より8月から登場している「成城石井 アサイーバナナアイス」。

ひと口食べた瞬間、本格的すぎるその食感のトリコに......！ 感動の美味しさが待っていました。

一度食べたらトリコになる舌触り

「成城石井 アサイーバナナアイス」は、1個388円。公式オンラインストアでは、24個入り8900円で販売中です。

冷凍庫から取り出した直後は、かなりカッチカチ。スプーンが入る柔らかさになるまで、常温で少し時間を置いてみます。

15分ほど経過しスプーンですくってみると、テクスチャーはまるでジェラートのよう。

甘酸っぱくてサッパリとしたアサイーが口の中を駆け巡ります。しっかりと甘さがありながら、サッパリとした味わいなので、季節や時間を問わず美味しく食べられそう。

そして何より感動したのが、スプーンに密着するような"もったり感"。

シャリシャリとシャーベットに近いものからジュースのようにサラサラとしたものまで、アサイーボウルといってもお店によって食感は様々。このアイスは、程よく弾力を感じる濃密さとみずみずしさを両立しており、まさに理想のアサイーボウルです。

何口か食べ進めていくと、新たな食材がチラリと見えてきました。その正体はバナナピューレ。甘みがギュッと詰まったバナナがゴロゴロと入っていて、食感はねっとり濃厚。

酸味とまろやかな甘みのバランス感に、異なる2つの濃厚な口当たり......。アサイーボウルの再現度がよりアップしました。

この食感と豊かな甘み、スプーン一口分で得られる満足感。これが自宅で味わえるとは、なんて贅沢なのでしょう......！ 一度食べれば、冷凍庫にストックしておきたいと思わず思ってしまう、感動のアイスです。

アサイー好きの人もまだ未体験の人も、ぜひ味わってみて。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな