仕上げのしょうがオイルが味を格上げ！ 「新じゃがと豚バラのチーズ蒸し」
【写真を見る】じゃがいもを牛乳で煮て焼くだけでグラタンが作れちゃう！？ とにかくお手軽な、きじま流「ポテトグラタン」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
仕上げのしょうがオイルでおいしさを格上げ！
1人分 321kcal
塩分 1.1g
材料（2〜3人分）
新じゃがいも…小6〜7個（約300g）
豚バラしゃぶしゃぶ用肉…120g
ピザ用チーズ…60g
＜しょうがオイル（混ぜる）＞
・おろししょうが…小さじ1
・しょうゆ…小さじ2
・オリーブ油…大さじ1・1/2
塩
こしょう
作り方
1 新じゃがは皮つきのままよく洗って半分（大きければ3〜4等分）に切り、水けがついたまま、切り口を下にして耐熱皿に並べる。ラップをかけて5分、竹串を刺すとすっと通るくらいまでレンチンし、水けをきる。
2 フライパンに1を広げ入れ、豚肉を広げて重ね、塩、こしょう各少々、水大2をふる。
3 ふたをして中火にかけ、肉の色が完全に変わるまで約3分30秒蒸す。
4 ざっと混ぜてチーズをのせ、ふたをして約1分蒸す。チーズが溶けたら、しょうがオイルをかける。
料理／市瀬悦子、撮影／難波雄史
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』