新じゃがと豚バラのチーズ蒸し（料理・市瀬悦子、撮影・難波雄史）


【写真を見る】じゃがいもを牛乳で煮て焼くだけでグラタンが作れちゃう！？　とにかくお手軽な、きじま流「ポテトグラタン」

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■新じゃがと豚バラのチーズ蒸し

仕上げのしょうがオイルでおいしさを格上げ！

仕上げのしょうがオイルでおいしさを格上げ！


1人分　321kcal

塩分　1.1g

材料（2〜3人分）

新じゃがいも…小6〜7個（約300g）

豚バラしゃぶしゃぶ用肉…120g

ピザ用チーズ…60g

＜しょうがオイル（混ぜる）＞

・おろししょうが…小さじ1

・しょうゆ…小さじ2

・オリーブ油…大さじ1・1/2



こしょう

作り方

1　新じゃがは皮つきのままよく洗って半分（大きければ3〜4等分）に切り、水けがついたまま、切り口を下にして耐熱皿に並べる。ラップをかけて5分、竹串を刺すとすっと通るくらいまでレンチンし、水けをきる。

2　フライパンに1を広げ入れ、豚肉を広げて重ね、塩、こしょう各少々、水大2をふる。

3　ふたをして中火にかけ、肉の色が完全に変わるまで約3分30秒蒸す。

4　ざっと混ぜてチーズをのせ、ふたをして約1分蒸す。チーズが溶けたら、しょうがオイルをかける。

料理／市瀬悦子、撮影／難波雄史

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』