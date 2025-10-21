1999年に公開され、その後デヴィッド・リンチ監督自身が監修した『ストレイト・ストーリー 4Kリマスター版』が、2026年1月9日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国ロードショーされることが決定した。

1994年、ニューヨークタイムズ紙で、73歳のアルヴィン・ストレイトが、10年来仲違いしていた兄が病に倒れたことを知り、時速8kmのトラクターに乗って6週間の旅をするという実話の記事を読んだのは、リンチ作品の編集を手がけ、公私にわたるパートナーのメアリー・スウィーニー。スウィーニーが執筆した脚本を読み、シンプルでまっすぐな物語に心を揺さぶられ、リンチ自身が監督することを決断した。

1999年、カンヌ映画祭で上映されると拍手喝采で迎えられた本作は、リンチ作品で初めて一般向けのレイティングでアメリカではディズニーが配給し、世界で大ヒットを記録した。

そんな作品がリンチ監督の1周忌を迎えるにあたり、4Kリマスター版で上映される。

73歳のアルヴィン・ストレイトをリチャード・ファーンズワースが演じたほか、シシー・スペイセク、ハリー・ディーン・スタントンらが共演に名を連ねた。

73歳のアルヴィン・ストレイト（リチャード・ファーンズワース）は、アメリカ・アイオワ州ローレンスで娘のローズ（シシー・スペイセク）と2人で暮らしている。ある日、仲違いをして長らく口もきいていなかった、76歳の兄のライル（ハリー・ディーン・スタントン）が心臓発作で倒れたという知らせが入る。ライルが暮らすウィスコンシン州マウント・ザイオンまでは 560km。車であれば一日の距離だが、運転免許証を持っていない。しかし、自分の力で会いに行くと決めたアルヴィンは周囲の反対に耳も貸さず、たったひとり、時速わずか8kmのトラクターに乗り、旅に出る。

公開された新キービジュアルには、真っ赤な朝焼けの中、アルヴィンがトラクターで進んでいくシルエットが浮かび上がり、上部の夜空には兄と一緒に見たいと語った、満天の星が輝いている。（文＝リアルサウンド編集部）