

9月24日に行われた「849テスタロッサ」のジャパンプレミアの様子。写真左はフェラーリ・ジャパン代表取締役社長のドナート・ロマニエッロ氏、写真右はフェラーリ S.p.A. ヘッド オブ プロダクト マーケティング マネージャー マルコ・スペソット氏（写真：フェラーリ・ジャパン）

【写真を見る】フェラーリのフラッグシップスーパースポーツ「849テスタロッサ」の全容（99枚）

フェラーリの新型車「849テスタロッサ」が2025年9月中旬にミラノで発表された直後、東京でのお披露目となった。

プラグインハイブリッドのパワートレインをミドシップに搭載した全輪駆動で、これまでの「SF90ストラダーレ」と主要パーツを共用しながら性能はさらに向上。1000馬力を超えるパワーでもって、フェラーリはどこへ向かおうというのか。

発表にあわせて来日したプロダクトマーケティングマネージャーのマルコ・スペソット氏へのインタビューを交えて、製品戦略をチェックしてみた。

フラッグシップスーパースポーツ「849テスタロッサ」



849テスタロッサのサイドビュー（写真：フェラーリ・ジャパン）

849テスタロッサは、先に触れたとおり、性能でフェラーリのトップモデルだったSF90ストラダーレの後継車。3990cc V型8気筒エンジンに、プラグインハイブリッドシステムを組み合わせ、システム最高出力は1050CV（772kW）に達する。SF90ストラダーレより50CV増しだ。

東京で行われたメディア向け発表会に登場した実車は、黄色系の専用色で一際大きな存在感を放っていた。

ボディ同色の巨大なチンスポイラー、リアセクションの空気取り入れ口に冷却気を導くドアの大胆な造型。そして1970年に発表されたレーシングマシン「512S」からインスパイアされたという「ツインテール」デザイン。849テスタロッサの見どころは多い。



849テスタロッサのリアビュー（写真：フェラーリ・ジャパン）

ユニークな車名も特徴といえる。849名は「8」気筒で、かつ、1気筒あたりの排気量が「499」ccであることに由来している。ちなみに今のラインナップにある「296 GTB/GTS」は、2.9リッターの6気筒から名付けているので、順序が逆。フェラーリの命名法に一貫性はない。



1984年発売のフェラーリ「テスタロッサ」（写真：フェラーリ・ジャパン）

テスタロッサは、歴史的なフェラーリ・モデルとして知られた車名でもある。その名を冠したモデルとして、1984年発表、その名もずばりの「テスタロッサ」がある。フェラーリと聞いて、このクルマを連想する世代もいるはずだ。ピニンファリーナによる大胆なサイドパネルのデザインは、今見ても衝撃的だ。



849テスタロッサについて語るマルコ・スペソット氏（写真：フェラーリ・ジャパン）

「フェラーリはトップモデルに折々の歴史的な車名をつけます。SF90ストラダーレは、SF（スクーデリア・フェラーリ=フェラーリのワークスレーシングチーム）の設立90周年の節目に出たので、その名です」と、マルコ・スペソット氏は私の疑問に答えてくれる。

「今回は、オリジナル・テスタロッサのエンジンの開発から50周年を迎えるということで、記念の意味を込めて命名したんです。大変に戦闘力のあるエンジンで、多くのレースでフェラーリに勝利をもたらしたモデルでした」

はじまりは現場、テスタロッサ誕生秘話



内燃機関であることを主張するエキゾーストシステム（写真：フェラーリ・ジャパン）

テスタロッサとは、日本語に直訳すると赤い頭。頭とは英語にするとヘッド。クルマだとエンジンのシリンダーヘッドを意味する。フェラーリ車といえば、赤いシリンダーヘッドが印象的だが、それはレーシングカーの500TR（テスタロッサ）を組み立てたときに生まれている。

その経緯は単純明快。赤い塗料が余ったので、エンジニアだか組み立て工のひとりだかが、それでヘッドを塗ってみたら、案外カッコよくて、以来それがフェラーリのトレードマークになったそうだ。



849テスタロッサのエンジン（写真：フェラーリ・ジャパン）

イタリア人の審美観というのはなかなかのものだ。テスタロッサとともにすぐ思いつくのが1962年の「250GTO」。このクルマはノーズ先端部に3つの空気取り入れ孔を持つ。これが審美性を高めている。

じつは、これも現場で生まれたもの。テストコースでオーバーヒートを解決しようとしていた誰かが、金切りハサミを持ちだして、急遽、チョキチョキとアルミの車体を切ったんだとか。それだけなのに、美しい。つい脱線してしまったが、イタリアのモノづくりの根底にある美意識の存在を、849テスタロッサの説明を聞いて思い出した。

内燃機関を捨てない意味



849テスタロッサのインテリア（写真：フェラーリ・ジャパン）

フェラーリはつい先日、10月9日にブランド初のBEV「エレットリカ」の主要なスペックおよび技術概要を発表したばかりだ。そこにあって、プラグインハイブリッドの役割はいかなるものだろう。

「フェラーリのオーナーは、純粋なエンジン車を好む傾向にあるのは承知しています」とスペソット氏は言う。SF90ストラダーレと同様、たとえプラグインハイブリッドになっても、エンジンが非常に重要という”伝統”を受け継いでいるそうだ。

「フェラーリ車の要はエンジン。テスタロッサの名前をここで使ったのも（先に触れた500TRに端を発する）エンジンの歴史を想起していただきたいからです」

849テスタロッサのV8エンジンは、フェラーリが2013年に開発した「F154」シリーズなるもの。今回はターボチャージャー、シリンダーヘッド、エンジンブロック、排気マニホールド、チタンボルトなど、多くの部品を再設計し、エンジン単体で830CV（610kW）ものパワーを実現している。



オープントップの849テスタロッサ スパイダー（写真：フェラーリ・ジャパン）

ランボルギーニ「テメラリオ」のV8エンジンは最高回転数が1万rpm超えだったのを思い出した。エンジンの出力競争はずっと続いていくのだろうか。

フェラーリは、849テスタロッサを発表した段階で、BEV（バッテリー駆動EV）モデルの発表準備段階にあった。そのとき、「私たちは10月にエレクトリックモデルの発表を予定しています」とスペソット氏はうなずく。

続けて「今ここでは、それ以上のことは言えません。言えるのは、BEVはフェラーリファンを失望させない出来だということです」とつけ加えた。

すぐにBEVへモデルレンジが切り替わっていくことはない、とスペソット氏は言い、849テスタロッサにおけるバッテリーの重量と操縦性の関係を例にあげる。

プラグインハイブリッドである意味



849テスタロッサのスタイリング（写真：フェラーリ・ジャパン）



「駆動用バッテリーがフル充電の状態ならバッテリーだけで25km走ります。それ以上となるとバッテリーの大型化が避けられず、エンジンを含めて（SF90ストラダーレから）軽量化を図り、高い操縦性を追求している849テスタロッサの在り方と矛盾しかねません」。



エンジニアとデザイナーが徹底的に協議して作り上げたという空力的ボディデザインでは、ダウンフォースとパワートレインの冷却が重要な課題だった。「FIVE（Ferrari Integrated Vehicle Estimator）」なる電子制御技術をフルに使ったシャシーの統合制御システムや、高性能化したブレーキなど、特徴が多い。

さらに、軽量化と高性能化を推し進め、サーキットでの走行性能に特化した「アセットフィオラノ」モデルも設定されている。これもまた、849テスタロッサにかけるフェラーリの本気ぶりの証明といえる。

Ferrari 849 Testarossa

全長×全幅×全高：4718mm×2304mm×1225mm

車重：1570kg

ホイールベース：2650mm

パワートレイン：3990ccV型8気筒＋電気モーター（プラグインハイブリッド）

駆動用バッテリー容量：7.45kWh

エンジン最高出力：610kW

電気モーター出力：1634kW

エンジン最大トルク：842Nm

変速機：8段デュアルクラッチ変速機

駆動方式：全輪駆動（前輪はモーター駆動）

最高速：330kph

0-100kph加速：2.3秒

乗車定員：2名

価格：未公表

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）