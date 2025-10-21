¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù¸¶ºî¼Ô¤È¥Ñ¥é¥ªÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃÌ¡¡¡ÖÊª¸ì¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
¡¡12·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤¬½êºß¤¹¤ë¥Ñ¥é¥ª¤«¤éÂçÅýÎÎ¤¬5·î29Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢Ì¡²è¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ëÉðÅÄ°ìµÁ¤ÈÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¼çÂê²Î¤Ï¾åÇòÀÐË¨²»¤¬Ã´Åö¡¡ËÜÍ½¹ð¡õËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÎÀï¶É¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ19Ç¯9·î15Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï¤¤¡×¤È¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º2Ç¯´ÖÀøÉú¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿34¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡£¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ´Ý¶ÑÌò¤ÇÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÅÄ´Ý¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡¦µÈÉß²Â½õ¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅç¤òË¬¤ì¤Æ¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢±²Ãæ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò½¦¤¤½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÌ¡²è²È¡¦ÉðÅÄ°ìµÁ¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥é¥ª¤ò¿·¤·¤¤»þÂå¤ØÆ³¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥é¥ó¥²¥ë¡¦S¡¦¥¦¥£¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ì¡²è²È¤ÎÉðÅÄ°ìµÁ¤Ç¤¹¡×¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤Þ¤ºÆüËÜ¤È¥Ñ¥é¥ª¤¬¶¦Í¤·¡¢Î¾¹ñ¤ò·Ò¤°Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ²¼¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¼«¸Ê¾Ò²ð¤È°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åー¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸µ¡¹ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î4·î¤Ë¡¢Àï¸å70¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ÎÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¤ÎÎ¾ÊÅ²¼¤¬¥Ñ¥é¥ª¤ò°ÖÎîË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¤òÆüËÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï¤¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢Ê¿ÄÍËï½ï¡Ê¤Ò¤é¤Ä¤«¤Þ¤µ¤ª¡Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¸µÊ¼»Î¤¿¤Á¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÇÀï¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¬Åö»þ¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¤òÊ¹¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿»þ¡¢ÆüËÜÊ¼¤ä·³¿Í¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Åö»þÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª·ø¤¯°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂèÆó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー～¡Ù¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥ê¥ê¥åー¤Ï¥Ñ¥é¥ª¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥Ñ¥é¥ª¤ÏÆüËÜ¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¤ÏÎ¾¹ñ¤¬¶¦Í¤¹¤ëÎò»Ë¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ºÇ¶á¥Ú¥ê¥ê¥åー¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤È²á¤´¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥Ú¥ê¥ê¥åー¤ÎÀï¤¤¤¬ºÇ¤â²á¹ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Ø±Ä¤ÎÊ¼»Î¤¬É¬»à¤Ë³Æ¡¹¤Î¹ñ¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÀï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤âº£¤Î¼ã¼Ô¤ÈÆ±¤¸¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤âÎ¾¹ñ¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ëÎò»Ë¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉðÅÄ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç´¶¤¸¤¿ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤¬¾®¤µ¤ÊÅç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤¬Àï¤Ã¤¿º¯À×¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â¿Í¤¬¤½¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤ÈÀïÁè¤Îº¯À×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÌ¤½èÍý¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤äµ¡Íë¤¬¤¢¤ê¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤°ä¹ü¤ä¡¢¤½¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ÂºÝ¤Î¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀïÁè¤Î½ýÀ×¤¬Åç¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤ÏÉðÅÄ¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¦½ýÀ×¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Àï¤¤¤Î¾Úµò¤äº¯À×¤òÆü¡¹ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀïÁèÃæ¡¢Åç¤Ë¤ÏÌÚ¤¬Á´¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºßÅç¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤³¤éÃæ¤¬¿¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃ¯¤â¤¬Ìþ¤µ¤ì¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìþ¤µ¤ì¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¡ÊÊ¼»Î¡Ë¤¬¥Ñ¥é¥ª¤òºÆË¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂ²ò¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤³¤½¡¢µá¤á¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉðÅÄ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¶½Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Î¾¿Æ¤ä¡¢¤ªÁÄÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÁÄÊì¤µ¤ó¡¢Åö»þ¤ÎÆüÊÆ¤ÎÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥é¥ª¤Ç¤É¤ó¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¡¢ÁÄÉã¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÊì¤ÎÉã¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï»þÃæ¤Ï¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òºî¤ë»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¥Ñ¥é¥ª¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Èà¤¬1ºÐ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤¬ÁÄÉã¤¬É¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤òÉã¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÉô¤Î¥Ð¥Ù¥ë¥À¥ª¥ÖÅç¤Î¿¹¤Ç¡¢Çú·â¤äÀïÆ®µ¡¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é±£¤ì¡¢Ìë¤Ï¿©Êª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤Æ¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥ê¥ê¥åー¤¬Àï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥é¥ª¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¼»Î¤Ï¤½¤³¤¬Àï¾ì¤È¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥é¥ª¿Í¤ò¼é¤í¤¦¤È¥Ñ¥é¥ªËÌÉô¤Ø°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é»ÔÌ±¤ò¼é¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡£Àï¸å70¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ú¥ê¥ê¥åー¤Ø¤Î¾åÎ¦¤ò³«»Ï¤·¤¿9·î15Æü¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¥Ú¥ê¥ê¥åー¤Ç¤Î¼°Åµ¤ËÎ©²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ»ä¤ÏÀï¸å½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¡¢ÆüËÜÊ¼¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²ò¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼Ï¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¡£¸ß¤¤¤ËÁþ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼«¹ñ¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¼«¹ñ¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¸Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅç¡¹¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬Èô¹Ô¾ì¡¢¹Á¤òÀ°È÷¤·¡¢¥ìー¥Àー»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¤½¤ó¤Ê±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»ä¤Ï¹ñÌ±¤Ë²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¥Ù¤¯°Õ»×¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ¯¤¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤È¥Ñ¥é¥ª¤òºÆ¤Ó·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥Ñ¥é¥ª¤òË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ñ¥é¥ª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÁÄÀè¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¿Í¸ý¤Î20¡ó¤¬Æü·Ï¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤âÆüËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥È¥¯¥Ù¥Ä¡É¤Ê¤É1000°Ê¾å¤Î¥Ñ¥é¥ª¸ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬µ¯¸»¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤Î¾ßÌý¤âÆüËÜ¤ò½ü¤±¤ÐÀ¤³¦Í¿ô¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ç¤¹¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¶µ¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î»ö¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î³Ø¹»·úÀß¤â¡¢Ìîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥é¥ª¤ÇÌîµå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ100Ç¯¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò¶¦Í¤·¡¢·Ò¤¬¤ê¤ò¶¯¤á¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤ÏÂçÅýÎÎ¤ÎÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«¿È¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌ¡²è¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀïÁè¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ä»Ò¶¡¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÆÏ¤±¤ëÎÏ¤Ï¶¯¤¤¡£ÀïÁè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ä»Ò¶¡¤Ë¡¢¤Þ¤º¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÌ¡²è¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤«¤é³Ø¤Ó¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎò»Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ê¥ê¥åー¤ÎÎò»Ë¤â¡¢Ì¡²è¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥é¥ª¤ÈÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Ñ¥é¥ª¤òË¬¤ì¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ú±à¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¶á¤¤Â¸ºß¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÎò»Ë¤ò³Ø¤ÖÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÉðÅÄ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ª¤Ç¡È¥Þ¥ó¥¬¡É¤Ï¡È¥³¥á¥Ç¥£ー¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤¬·Ò¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£Åç¤Ë¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ò°¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤¦¤·¤¿Êª¸ì¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ËÊ¿ÏÂµÇ°´Û¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊª¸ì¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÀ¸Ì¿¤òÍ¿¤¨¤Æ²¼¤µ¤ê¡Ø¥É¥¦¥â¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡Ù¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¢£ÉðÅÄ°ìµÁ¡Ê¸¶ºî¡Ë¥³¥á¥ó¥È±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â´Æ½¤¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±é½Ð²È¤ÎÀ¾Â¼¥¸¥å¥ó¥¸»á¤È¤Î¶¦Æ±µÓËÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù¸¶ºîÌ¡²è¤Ï³°ÅÁ¤ò½ü¤¯ËÜÊÔ¤À¤±¤Ç¤â11´¬¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¡£¸¶ºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤ÆÌ£µ¤¤Ê¤¤¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤ÎÁ°È¾¤À¤±¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¤¢¤²¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊª¸ìÅª¤Ë¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¸¶ºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë»Ë¼Â――80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿±Ç²èÈÇ¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤¯ÅÄ´Ý¤äµÈÉß¤é¡¢°¦¤¹¤Ù¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö12·î5Æü¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù³§ÍÍ¡¢¹¹¤Ê¤ëÂ³Êó¤ò¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë