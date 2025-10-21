“何でも屋”コンビが大暴れ!『BAD ASS BUDDIES』サイコミで連載開始
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、10月21日昼12：00より『BAD ASS BUDDIES』の連載を開始する。
『BAD ASS BUDDIES』は、居場所のないワケあり達が集うスラム・リュンナンを舞台に“何でも屋”コンビが大暴れするアクションコメディ。「何でも屋」の最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで"超"破天荒なテオがスラムでの問題事を受けていく。
○編集者担当者コメント
筋肉や褐色・体格差などが大好きなすんしろう先生の"癖(ヘキ)"が詰まっており、また先生の美麗な作画が映える渾身の一作です!
口数少なめな褐色マッチョ・ドナと、そんなドナのためならなんでも出来る脳内ピンクで"黙ってれば美少年"テオの二人にピンときた方はもちろん、今後様々な属性のキャラクターが登場する予定ですので、ぜひご一読ください!
(C) Sunsiro / Cygames, Inc.
