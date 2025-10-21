つまり、そろそろAndroid XRデバイスが発売されるってことか...。

Androidのスマホもタブレットもそこそこ買ってきた方だけど、Google Playで発売されているゲーム『Laser Matrix』のページを見ると、「このアプリは、お使いのデバイスすべてで利用できません」と表示されました。

と、いうのも当然なのでしょう。このゲームはAndroid XRデバイス用のMRパズルアクションゲームなのだから。

Unity公式ブログによると、『Laser Matrix』はMeta Quest用として開発をはじめ、途中からAndroid XR用としても作っていったそうです。それぞれのプラットフォーム独自の機能には依存せず、XRアプリ開発においてスタンダードなOpenXRに合わせて開発を進めたから、移植は簡単だったみたい。

いい情報じゃないですか。新しいOSを搭載したデバイスが発売されるそのとき、動作するアプリが少ないと、どうしても「新しいガジェットが出たぞ！わーい！」の初速の勢いを維持できません。

しかし、実機がないのに開発を進められるスタジオは多くないはず。だからこそ実機発売前にAndroid XR版の『Laser Matrix』をリリースしたゲームスタジオのBreachすごい！ Breach サイコー！と拍手を送りたくなります。

この流れは止めてほしくない。だからこそ、Unityに、そしてほかのゲームエンジンにも、「こうすればマルチプラットフォームで商売できるよ」の情報を共有してほしい！

Source: Google Play , Unity公式ブログ