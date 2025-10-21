岡田准一、“双子の冒険家”に扮して再登場！マクドナルド“チキチキン”TVCM放映決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が“双子の冒険家”に扮する、マクドナルド“チキチキン THE ガーリックペッパー”のTVCMが10月28日より放映となる。

■アドベンチャームービー風のコミカルな映像

マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで好評の、2本入りチキンのサイドメニューである“チキチキン THE ガーリックペッパー”を10月29日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。

また、2024年に好評だった“夜マック”限定のおトクなセットも再登場。17時から販売の“ポテナゲ”に、“チキチキン”が加わった“食べくらべポテナゲ大”と“食べくらべポテナゲ特大”を、同じく10月29日より期間限定で提供する。

商品の販売に合わせ、岡田准一が“双子の冒険家”に扮したTVCMも2024年に引き続き10月28日より放映。アドベンチャームービー風のコミカルな映像となっているので、オンエアを楽しみに待とう。

なお、“チキチキン”の登場をより盛り上げるため、Xキャンペーンも実施予定となっているので、こちらも併せてチェックしよう。

