卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は23日から本戦が行われる。日本からは多くの有力選手がエントリーしており、上位進出が期待されている。

■アジア選手権では中国と激闘

今大会で優勝争いが期待されるのは男子シングルス。インドで行われていた「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」では、準決勝で中国に敗れたもののマッチカウント2－3と激戦を演じており、中国選手が不在の今回は上位候補に挙げられる。

なかでも第1シードで世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は、優勝候補の筆頭。同10位のダルコ・ヨルギッチ（スロベニア）、同11位の林繇儒（台湾）らとともに、今回のトーナメントを牽引していくことが期待される。

さらに、張本智に続く存在として注目されるのが松島輝空（木下グループ）で、今回は第5シードに名を連ねた。松島はアジア選手権で張本智とともに主軸を担い、中国戦では世界王者・王楚欽（中国）から勝利を挙げた。世界16位からさらなる浮上を狙う18歳のサウスポーも、上位進出を窺っている。

ほかにも、今季好調の宇田幸矢（協和キリン）、アジア選手権メンバーの篠塚大登（愛工大）、田中佑汰（金沢ポート）らが名を連ねる日本男子。ロンドンで行われる今回のWTTシリーズで快進撃を見せられるかに注目だ。