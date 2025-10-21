21日13時現在の日経平均株価は前日比458.19円（0.93％）高の4万9643.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は985、値下がりは547、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を108.28円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が48.74円、ＳＢＧ <9984>が39.39円、アドテスト <6857>が33.67円、日東電 <6988>が23.74円と続く。



マイナス寄与度は28.28円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、フジクラ <5803>が6.23円、イオン <8267>が4.55円、東京海上 <8766>が4.44円、ディスコ <6146>が2.96円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、その他製品、金属製品、精密機器と続く。値下がり上位には保険、非鉄金属、水産・農林が並んでいる。



