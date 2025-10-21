吉本新喜劇・末成映薫「後2年で80歳」 若々しい“脚出し”大胆コーデに称賛続々「カッコいいですね〜 目標です」「結構美脚で驚く」
吉本新喜劇の末成映薫（78）が19日、自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせない大胆ファッションを披露した。
【写真】「結構美脚で驚く」若々しい“脚出し”ファッションを披露した78歳・末成映薫
末成は「後2年で80歳パート4!!」のコメントとともに、肩部分が少し開いたトップスに超ミニ丈のボトム、黒のルーズソックスに厚底ブーツ、赤のベレー帽というスタイルでポーズを決める自身のショットをアップした。
この投稿にファンからは「結構美脚で驚くわ。羨ましい」「若い」「カッコいいですね〜 目標ですね」「足めっちゃ綺麗でスタイル抜群」「おみ足がめちゃくちゃ綺麗です」「若いし、スタイルが良いから、羨ましいです」「ゆみ姉さん、相変わらずのオシャレ 素敵です」「いつも見てもカッコいいなぁ」「凄くお似合いです」「は、はちじゅう」など、続々と称賛の声が寄せられている。
【写真】「結構美脚で驚く」若々しい“脚出し”ファッションを披露した78歳・末成映薫
末成は「後2年で80歳パート4!!」のコメントとともに、肩部分が少し開いたトップスに超ミニ丈のボトム、黒のルーズソックスに厚底ブーツ、赤のベレー帽というスタイルでポーズを決める自身のショットをアップした。
この投稿にファンからは「結構美脚で驚くわ。羨ましい」「若い」「カッコいいですね〜 目標ですね」「足めっちゃ綺麗でスタイル抜群」「おみ足がめちゃくちゃ綺麗です」「若いし、スタイルが良いから、羨ましいです」「ゆみ姉さん、相変わらずのオシャレ 素敵です」「いつも見てもカッコいいなぁ」「凄くお似合いです」「は、はちじゅう」など、続々と称賛の声が寄せられている。