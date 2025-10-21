ロッテの種市篤暉投手（27）が9、10月度の大樹生命月間MVP賞を受賞した。プロ9年目で初受賞。樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。 種市は5試合に登板して3勝1敗、防御率0・95。2度の完投を含め4度のクオリティースタート、侍ジャパンの井端監督も「シーズン終盤は日本の中でもトップクラスのボールを投げていたのは間違いない」と絶賛する投球を見せた。

念願の初受賞に「ずっと取りたかったので。プロ野球選手で投げてる間に1回受賞した賞だったので、今回取れてうれしい気持ちです」と素直に喜びを口にした。

今季は4月下旬から7月中旬まで2カ月以上、勝てない時期が続いた。種市は「メカニック的につかめた部分が成績にも表れた」と自己分析。自身が最もこだわっている三振を増やすため、やや右腕を下げていたが、再びアームアングルを上げたことで「フィニッシュで腕が振り切れる形ができた。それによってボールを叩けている感覚、引っ掻いてる感覚じゃなくて、ボールを上から叩いてる感覚になったことで、真っすぐの空振りもすごく増えましたし、スピードも上がったので、そこが一番かなと思います」と振り返った。

11月に韓国との強化試合に臨む侍ジャパンに選出されている右腕は「やっぱり三振取れないと国際大会は厳しいと思ってるので、その中でフォークボールが僕の武器なので、そこをアピールできたらいいかなと思ってます」と意気込んだ。