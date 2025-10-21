ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ëºä¸ý·òÂÀÏº¶Ã¤¡Ö¤¨¤Ã¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤ÈÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¶Ã¤¤¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¡¡10·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤Èºä¸ý¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÈÍµÈ¹°¹Ô¤ò¿·¾ðÊó¤ÇÓ¹¤é¤»¤ë¡Ö¤Ø¤¨¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ø¤¨¡×Ãµ¤·¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢1971Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ46Ç¯¡Ë½×¹©¤Î¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¡£300¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¥Ó¥ë¤À¡£
¡¡°ì¹Ô¤¬¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥ë·úÀß¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡£ÅÏÊÕ¤ÏÅ¹Ä¹¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¡Ö¥±¡¼¥ë¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤òÍê¤ó¤À¤¬¡¢°ì¸ý°û¤ó¤Ç¡Ö´Å¤¤¤±¤É¡¢Æþ¤ì¤¿¤Í¥±¡¼¥ë¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö´ã°µ¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤È·Ú²÷¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËË¬¤ì¤¿ÌÀ¼£18Ç¯ÁÏ¶È¤È¤¤¤¦ÍÎ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤à¤µ¤·¤ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤âÍê¤ó¤Ç¤¤¤¤¡©¤ª¾îÍÍ¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂçµ×ÊÝ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬¡ÖÌÍ¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¡Ä¡Ä¥ª¥ª¥¯¥Ü¡¼¥Î¡×¤È¤¤¤¦¾®¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡ÖÇò¥ï¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼ê´·¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¤¿¤á¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤³¤ó¤ÊÂç·¿¸¤¤Î¤´¤È¤¯²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤«¡©´°Á´¤Ë²¿ÅÙ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤è¤ê¡Ë