ヤクルトの吉村貢司郎投手が9月、10月度の月間MVPに選出されました。

ドラフト1位でヤクルトに入団し、今年で3年目のシーズンを過ごした吉村投手。9月は4試合に登板し、いずれも勝利投手となる素晴らしい活躍をみせました。

今季チームは最下位だったものの、チームトップの8勝（6敗）をマークし、22試合合計130イニング投げ、防御率3.05だった吉村投手は、「けがしないことは大前提として、長いイニングを投げられるように体力作りだったりとか、少ない球数で投げられることだったりとか。バッターとどうやって勝負するかだったり、そういったのを考えてやっていければ一年間うまく戦えるんじゃないかな。そういったところを意識してやっていきたいと思います」とコメントしました。

昨季も9、10月度の月間MVPを受賞している吉村投手。なにか訳があるか聞かれると、「全然わかんないです。いろんな人に助けられた結果かなと思います」と答えました。

来年に向けての思いを聞かれると、「波を作らない、コンスタントに勝てるように頑張っていきたいと思います。しっかりと練習してがんばりたい」とコメントしました。