¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð¤¬º£µ¨ºÇ¸å¤Î·î´Ö£Í£Ö£Ð¡ª¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¥Ë¥ä¥ê¡Ö¸À¤¦¤Æ¤ß¤ë¤â¤ó¤ä¤Ê¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¹¡¢£±£°·îÅÙ¤Î¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡££²£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¹·î¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤ÊºÇ½ªÈ×¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¼çÎÏ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤Ï¼õ¾Þ²ñ¸«¤Ç¡ÖÂÇÅÀ¤¬Â¿¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¿ô»ú¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¯¤·¤À¤±¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¸·îËö¤Ë°ì·³Éüµ¢¤¹¤ëºÝ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö£¹·î¤Ï·î´Ö£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤ë¤°¤é¤¤³èÌö¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÎî¤Î¤è¤¦¤ÊÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£·ª¸¶¤Î¼õ¾Þ¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤¿¡£Â¿¾¯°Õ¼±¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¸À¤¦¤Æ¤ß¤ë¤â¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤Ë»Ø´ø´±¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£¸£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¾¡Éé¤Î½©¡×¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Àµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àµ±¤¤òÊü¤Ä¡£