ヤクルトの吉村貢司郎が21日、9・10月度の『大樹生命月間MVP賞』セ・リーグ投手部門を受賞した。

自身2度目の月間MVP受賞となった吉村は「こうやって選ばれたことは本当に大変光栄ですし、選ばれたことに対して、自分だけの力ではないと思いますし、いろんな人に助けられた賞だと思います」と喜んだ。

9・10月は4試合・28回を投げ、4勝0敗、防御率1.61と抜群の安定感を誇った。「本当に、野手の方もたくさん点取って頂きましたし、その点では、気軽に投げられたというか、守備も、色々な面で助けられたなと思っています」と野手陣に感謝。

7月は4試合全て7イニング以上投げた。「イニング投げられたってことは、本当に、良かった点かなというふうには思います」と振り返った。

8月は4試合・22回を投げ、0勝2敗、防御率4.91と苦しんだが、9月安定した要因について「すごい変えたわけじゃないですけど、本当に、しっかりと、コーチの方々と話し合って、まっすぐ見つめ直して、キャッチボールから意識して投げた結果が良くなったかなというふうに思います」と自己分析。

9・10月の好結果を来季につなげたいところ。「体力面だったりとかは、見つめ直して、一年間通して長いイニング投げられるようにというのを意識してやっていきたいなというふうに思ってます」と意気込んだ。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）