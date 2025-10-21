ボクシングの元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３６＝志成）が元世界５階級王者ノニト・ドネア（４２＝フィリピン）と大みそかに激突する可能性が浮上している。

元東洋太平洋スーパーフライ級王者の赤穂亮氏（３９）は自身のユーチューブチャンネル「赤穂亮のルーＴＵＢＥ」を更新。井岡がＷＢＡバンタム級ランキングで９位にランキングされたことに「それって転級届を出したってことでしょ。何かが決まっているから動いたんじゃないかと思う」とし、ドネアとの大みそか決戦を予測し「見てみたい」と実現を待望した。

赤穂氏は現役時代にドネアと何度もスパーリングを行っていた。最後にこぶしを合わせたのはドネアが２０２２年６月に現在世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と２度目の対戦を行う前だったという。当時の印象について「パンチ力は健在だった」とし「あの左フックは異様に強い」と振り返った。

赤穂氏は「井岡選手もいろんな選手と試合をしているけど（その中でもドネアは）１番パンチがあると思う」とし「左フックは打ち返せない。（ガードしても）体勢を崩させるじゃん」と指摘する。その上で４０歳を超えてベテランの域に入っている「今のドネアがどのくらいやるのか」と注目していた。