広瀬すず、情熱を注いでいること告白「メンタル的にも明るくなる」
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の広瀬すずが21日、都内で行われた富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴とともに出席。情熱を注いでいることを明かした。
イベントでは、事前に広瀬に聞いた“いま行きたい場所”で新製品を使用する企画が行われ、情熱的な音楽と映像とともにバックパネルがオープンすると、サグラダ・ファミリアや欧風の街並みがプリントされたセットが登場し、改めて、今行きたい場所を聞かれた広瀬は「スペインです！」と答え、行きたい理由を追求されると「なんでだったか忘れちゃったんですけど（笑）、最近すごく旅行に目覚めまして、いろんなところに行っている旅行好きの友だちに聞くと、スペインがよかったという人が多くて、誰の話を聞いてこのタイミングで『スペイン』って言ったのかは忘れちゃんですけど（笑）、海外にプライベートで行くことは多くないので、いつか行ってみたいなって。ゆっくりするのにいいって聞いて、いつか行ってみたいと思っています」と目を輝かせた。
なお、福田は近々スペインに行く予定があるそうで、それを聞いた広瀬は「えっ！？ついて行っていいですか？」と目を丸くし、福田は「ぜひ！いいんですか？」と嬉しそうに答えた。そして、同パネルの前でインスタント写真を撮影し、現像された写真を手にした広瀬は「（ますますスペインに）行きたくなりましたけど、写真はこれで満足です（笑）」と笑顔を見せた。
また、福田からサプライズで“すずちゃんおめでとう”というボードを持った福田の写真と、同製品を使って収録できる音声メッセージ機能を使った「すずちゃん、ずっとおめでとう」というコメントを受け取った広瀬は「えっ、おめでとう？」と一瞬戸惑いつつ、福田から「すずちゃんってずっと活躍しているなと思って、アカデミー賞もずっと取ってるし、誕生日は6月だったので、ずっとおめでとうだなと思って（笑）、これまでのことを全部含めておめでとうという気持ちで撮らせていただきました。存在がおめでとう」と意図を聞くと、広瀬は「ありがとうございます。わからないけどすっごい嬉しいです（笑）。何がおめでとうなんだろうって一瞬思ったんですけど、おめでとうって言われることは日常的にあまりないので嬉しいです」と声を弾ませた。
イベント後の代表質問で、広瀬が行きたい場所・スペインにちなみ、最近、情熱を注いでいることを聞かれた広瀬は「ここ最近は健康…」と答え、福田が大笑いをしながら「どんだけ忙しいんですか」と声をかけると、広瀬は「リズムのいい生活ができたらいいなと思いまして、運動と食事と。お家からジムまで遠いんですけど、走りと歩きを混ぜて行ってみたり、ご飯屋さんには行き帰り歩くとか、お肉が多かったので魚をちゃんと食べようって思ったり（笑）、“＃丁寧な暮らし”を今、情熱を持っていて、いい生活をしているだけでメンタル的にも明るくなるというか、ラクになるといいか、いいことが多いので、今すごく心がけていることは健康です」と打ち明けた。
さらに、今秋は「◯◯の秋」になりそうか尋ねられた広瀬は「食べたいものが本当にいっぱいありまして、食べることがすごく好きで、特に鍋がやっと食べられると思って、博多のほうにあるとろろが入ったお鍋とか、きのこ食べとかも大好きで、鴨しゃぶとか、行きたい鍋屋さんがありすぎて、1つずつクリアしていこうかなと思っていて（笑）、今それがすごく楽しみです」と胸を躍らせ、同じく鍋好きだという福田から「そのワンランク上の鍋は思いつかなかった」と声をかけられると、広瀬は「色々あると最近、友だちと連絡を取り合っていて、SNSでお店を知ることが増えて、全部メモして『この日行ける、行けない』というやり取りをずっとしているので、食欲の秋になりそうだなと思っていて楽しみです」と心を躍らせた。（modelpress編集部）
