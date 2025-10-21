川崎希、0歳次女の初ディズニー報告 記念動画に「お母さんそっくり」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】実業家でタレントの川崎希が10月20日、自身のInstagramを更新。次女が初めて東京ディズニーランドに訪れたことを報告し反響を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「お母さんそっくり」0歳次女の初ディズニー
川崎は「1st visit はじめてのディズニーランドを記念に動画にしてみたよ」「グーちゃん初めてのディズニーランドです」と言葉を添え、一家で東京ディズニーランドを訪れた際の動画を投稿。夫・アレクサンダーが押すベビーカーで笑顔を見せたり、川崎にあやされながら不思議そうに周囲を見渡す次女の姿などが公開されており、初めてのアトラクションが、座って楽しめる「スティッチ 魅惑のチキルーム」だったことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「お目々ぱっちり」「可愛すぎる」「どんどんお母さんそっくりになる」「なんて綺麗な赤ちゃんなの」「パパママと一緒で幸せそう」「元気いっぱい」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB1期生「お母さんそっくり」0歳次女の初ディズニー
◆川崎希、次女初ディズニーを報告
川崎は「1st visit はじめてのディズニーランドを記念に動画にしてみたよ」「グーちゃん初めてのディズニーランドです」と言葉を添え、一家で東京ディズニーランドを訪れた際の動画を投稿。夫・アレクサンダーが押すベビーカーで笑顔を見せたり、川崎にあやされながら不思議そうに周囲を見渡す次女の姿などが公開されており、初めてのアトラクションが、座って楽しめる「スティッチ 魅惑のチキルーム」だったことも明かしている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お目々ぱっちり」「可愛すぎる」「どんどんお母さんそっくりになる」「なんて綺麗な赤ちゃんなの」「パパママと一緒で幸せそう」「元気いっぱい」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】