ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦でブルージェイズが劇的勝利

米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ進出を決めた。24日（同25日）開幕のワールドシリーズでドジャースと激突。米記者からは大谷翔平投手との過去の因縁に言及する声があがった。

勝った方がドジャースが待つワールドシリーズに進出する大一番。1-3とブルージェイズが2点ビハインドで迎えた7回、本拠地が騒然となった。1死二、三塁からスプリンガーが左翼スタンドへ劇的な逆転3ラン。そのまま逃げ切り、1993年以来32年ぶりのリーグ優勝を決めた。

ワールドシリーズの対戦カードが決まった直後、米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXを更新。「今度こそ本当にショウヘイ・オオタニがトロントに向かう飛行機に乗る」などと記した。米メディア「スポーツビジネス・ジャーナル」のMLB記者、マイク・マッジオ氏も「遅くなったが、ショウヘイ・オオタニがトロントに向かう飛行機に乗ることを追認できる」とつづった。

さかのぼること2023年12月。当時FAだった大谷がインスタグラムでドジャース入りを発表する前日に、トロント行きの飛行機に乗っているとの“誤報”が出た。世界中の人がトロントに向かうビジネスジェットをインターネット上で追跡した大騒動を改めて蒸し返した形だ。

第1戦は24日（同25日）、ブルージェイズの本拠地トロントで行われる。



（THE ANSWER編集部）