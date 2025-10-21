保護猫兄弟のささみくんとホルンくん。この日はママさんの体調が優れずいつもと少し違う1日を過ごしたんだそう。ささみくんとホルンくん、そしてパパの3人に優しく気遣われるママに対して「ママさん幸せ」「愛情を感じました」と、コメントが上がり、8.5万再生を超える反響がありました。

【動画：ママが体調不良で寝込んでいると、2匹の猫がパパのところに向かって…】

『異変』に気付いた猫たち

YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」に投稿されたのは、保護猫のささみくんとホルンくんが飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。この日ママは体調を崩し1日ベッドで横になっていたのだそう。

いつもなら朝、ママはリビングで2匹の朝ご飯を用意してくれたり、歯磨きやブラッシングをしてくれたりしているんだとか。それなのにこの日は、ママがなかなかリビングに現れず、2匹はソワソワし始めたのだそうです。待てど暮らせどやってこないママを心配して、2匹そろって寝室のある2階へ様子を見に行きました。

パパにも『異変』を報告

寝室のすぐそばの書斎では、パパが在宅勤務中。ささみくんとホルンくんは寝室でママが寝ていることを確認すると、お仕事中のパパの元を訪れ、何かを訴えるように座り込んだんだそう。「どうしたん？」と質問するパパに小さく鳴いて返事をしながら「ママが起きないよ」と言っているかのようでした。

2匹がソワソワしている様子を見て、立ち上がったパパ。すると、2匹はそんなパパを先導するようにゆっくりと寝室のほうへ歩き出したんだとか。やはり、ママの様子がいつもと違うことを伝えたかったのでしょう。その後、そのままベッドにのってママと一緒に過ごし始めた2匹。ご夫婦と2匹の「信頼関係」がよくうかがえる一幕でした。

ドキドキ「親子丼」づくり

夕方、パパはキッチンに向かっていました。体調が悪いママに代わり、晩ご飯に「親子丼」を作ってくれるんだそう。普段全くキッチンに立たないパパが料理を始めたのを、心配そうな眼差しで見つめるささみくんとホルンくん。リビングまで来たママに寄り添いながらもパパのほうを見つめていたんだとか。

材料を切り終えたパパ曰く「親子丼づくりは山場を迎えた」そう。来る料理のクライマックスについにささみくんとホルンくんもキッチンまで来て見守ることにした模様。2匹そろってパパの近くでちょこんと座っていたんだとか。2匹の応援の甲斐もあり、親子丼はうまく完成したんだそう。パパとママが食事をしている間もママの脇に寄り添って座っていたささみくんとホルンくんでした。

具合の悪いママさんを心配したり、気遣ったりして過ごす、ささみくんとホルンくん、そしてパパの様子を見た視聴者の方々から「ママさん幸せ」「愛情を感じました」という声が寄せられていました。「元野良猫のささみとホルン」では、保護猫兄弟、ささみくんとホルンくんが飼い主さんご夫婦と暮らすあたたかい日常の様子を見ることができます。

ささみくん、ホルンくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。