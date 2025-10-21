元“朝ドラヒロイン”、結婚23周年うっかり忘れる「家族はすっかり呆れていますが」
女優の細川直美が20日にインスタグラムを更新し、夫、葛山信吾との結婚23周年を迎えたことを報告した。
【写真】細川直美51歳、長女の成人式でのパンツスタイルも素敵
細川は「私達夫婦の23回目の結婚記念日でした」と報告。「毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが」「毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」「今日はケーキでお祝いをしました」と、家族仲良く祝ったことを明かしている。
そんな細川は「夫婦共々、紆余曲折ありますがこれからも健康で明るくちょっとのんびりな家族でいたいと思います」と豊富を明かし、「これからも家族共々どうぞ宜しくお願い致します」と呼びかけた。
ケーキを囲み笑顔を浮かべる夫婦の写真に、祝福の声が殺到。「いつも仲良しでお似合いのお二人ステキです」「いつまでも仲良しなおふたりでいてね。おふたりのふんわりした雰囲気が大好きです」といった声も寄せられている。
2人は2002年10月に結婚。2003年7月に長女、2006年7月に2女が誕生している。
引用：「細川直美」インスタグラム（@naomi_hosokawa703）
