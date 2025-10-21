「えっこれダイソーで200円なの…？」遊びに来た友人が即買いに行った！仕掛け付き家電

お部屋を一気に“映え空間”にしてくれる、ダイソーの癒し系アイテムをご紹介します♡壁に幻想的な三日月を映し出すインテリアライトで、小さなドーム型から放たれる光は、6畳ほどの部屋でも存在感抜群！影絵のようなアート空間を演出でき、雰囲気づくりにぴったりなアイテムです。200円のクオリティとは思えません♡

商品情報

商品名：三日月ライト

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：W75mm×H95mm×D54mm

販売ショップ：ダイソー

これはバズりそうな予感…！ダイソーの『三日月ライト』

ダイソーの家電小物売り場で見つけた、『三日月ライト』。

壁に向けて照らすと、三日月の模様が映し出されるという癒し系ライトです。

三日月の欠けた部分に白く色がついていて、それが陰になって“本物の月”のように見える仕組みになっています。

USB Type-Cで給電するタイプで、コンセントやモバイルバッテリーに繋ぐと点灯します。

ON／OFFのスイッチはなく、ケーブルを挿すと点灯、抜くと消灯するシンプルなつくりです。

ドーム型のレンズのような部分があり、点灯すると光が大きく広がります。

お部屋が一瞬で幻想空間に！間接照明にぴったり♡

スイッチを入れると、壁いっぱいに大きく広がる月の光。欠けた部分の陰影がリアルで、思わず「おぉ…！」と声が出てしまいました。

6畳の部屋なら「まぶしいかも」と感じるほどの明るさで、まるで舞台照明のよう。小型ライトとは思えない光量です。

物を手前に置くと影絵のようなシルエットが浮かび上がり、雰囲気作りに◎

間接照明にぴったりで、インテリアとしても、撮影小物としても活躍してくれます。

角度調整の機能はありませんが、本体を少し動かすだけで光の当たり方が変わり、壁に映る三日月の形も表情を変えます。

幻想的な光で部屋を彩りながら、気分までふわっと明るくしてくれる感じがして、寝る前のリラックスタイムや休日の夜にお茶を飲みながらぼんやり眺める時間におすすめです。

今回はダイソーの『三日月ライト』をご紹介しました。正直、200円とは思えないクオリティで、筆者の家に遊びに来た友人も見た瞬間「欲しいから帰りにダイソー寄ってく！」と買いに行ったほどの魅力。

これはバズりそうな予感大です…！気分転換したい夜やおしゃれな空間を作りたいときにおすすめなので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。