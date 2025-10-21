メゾネットルームも！デベロップ コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 勝浦」

株式会社デベロップが、千葉県勝浦市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 勝浦」を2025年11月10日(月)に開業予定です。

全国で128店舗目となる「R9 HOTELS GROUP」のホテルで、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては118店舗目。

シリーズ初となるメゾネットルームも導入されます！

デベロップ コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 勝浦」

千葉県内で10店舗目の「HOTEL R9 The Yard」シリーズとなる「HOTEL R9 The Yard 勝浦」

東京駅から特急列車で約90分、都心からほど近い千葉県の“避暑地”、勝浦市に開業します。

JR外房線「勝浦駅」より車で約7分、国道128号沿いに位置しており、サーフィンで人気の部原海岸が目の前に広がる絶好のロケーションです！

隣地にはコンビニエンスストア、徒歩圏内には飲食店が点在しており、滞在中も快適に過ごせます。

観光やレジャーの宿泊拠点としてはもちろん、外房エリアへの出張など、ビジネスシーンでの活用もおすすめです。

また、災害など有事の際には「レスキューホテル」として避難所等の役割を担うため、勝浦市とは2021年11月17日(水)に災害協定を締結しています。

HOTEL R9 The Yard 勝浦 施設情報

施設名：HOTEL R9 The Yard 勝浦 (ホテル アールナイン ザ ヤード カツウラ)

施設場所：千葉県勝浦市部原1928-65

オープン日：2025年11月10日(月)予定

予約受付開始日：2025年10月31日(金)15:00予定

アクセス：

【お車】首都圏中央連絡自動車道「市原鶴舞IC」より車で約40分、「茂原長南IC」より車で約45分。

【電車】JR外房線「勝浦駅」よりタクシーで約7分。

駐車場：普通車／軽自動車42台 (無料)

客室数：42室

ホームページ： https://hotel-r9.jp/hotels/katsura/

勝浦海中公園や勝浦朝市、遠見岬神社、鵜原海水浴場などの人気スポットが車で10分圏内にあり、ゴルフ場へのアクセスも良好です。

ダブルルーム

定員：2名

広さ：13平方メートル

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜

客室数は36室。

独立したコンテナ客室は、隣室と壁を接しないため静粛性とプライバシー性に優れています。

良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を備え、シンプルながら高い快適性を実現しています。

ツインルーム

定員：2名

広さ：13平方メートル

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜

客室数は4室。

友人同士の旅行やビジネス利用にも便利です。

メゾネットルーム

定員：4名

広さ：73平方メートル

料金：1名 27,500円／泊〜、2名 46,000円／泊〜、3名 56,400円／泊〜、4名 63,200円／泊〜

シリーズで初となる、2階建ての「メゾネットルーム」を2室導入！

コンテナを横に3台連結した広々とした客室は、1階にリビング・ダイニングスペース、2階にベッドルームを備え、最大4名まで宿泊可能です。

ご家族やグループでの旅行にも最適です☆

いずれの客室も海側に面しており、窓からは勝浦の美しい海とサンセットビューが楽しめます。

バルコニーでは波の音と潮風を感じながら穏やかなひとときを過ごせます！

海でつながる、勝浦とハワイのアート

ホテルの入口には、ハワイを拠点に活躍する人気アーティスト スザンヌ・ジェネリック(Suzanne Jennerich)氏により、当ホテルのために特別に描き下ろされた大型アートが掲出されます！

ハワイの自然や海などをモチーフにした明るくポップな作風で知られるスザンヌ氏。

掲出される作品は、同氏が勝浦市からインスピレーションを受けて制作したオリジナル作品です。

“海でつながる勝浦とハワイ”をテーマに、勝浦市の海を基調とし、アジサイやプルメリアといった色鮮やかな花々、海の生き物などが描かれています。

ホテルの看板と一部客室にもスザンヌ氏の作品が取り入れられ、アートを通してリゾートの彩りを感じられます。

部原海岸を望む絶好のロケーションに、シリーズ初のメゾネットルームやハワイアンアートが登場。

静かで快適な独立型客室で、海辺のリゾート気分も楽しめる、新しいコンテナホテルの魅力を体感できます！

千葉県勝浦市にオープンする「HOTEL R9 The Yard 勝浦」の紹介でした。

