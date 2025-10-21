経営者の“存在の迷い”に寄り添う！共創経営 プログラム『経営存在再構築道場』
株式会社共創経営が、経営者の「存在の軸」を整え、理念と現実の乖離を埋めるための新プログラム『経営存在再構築道場』を大阪・奈良・東京に開設しました。
経営再生や承継支援の現場で25年以上にわたり経営者に伴走してきた知見をもとに開発された、3か月間の少人数制プログラムです。
初回および第2期までは開設キャンペーンとして、特別価格で提供されます。
共創経営 プログラム『経営存在再構築道場』
コロナ禍以降、多くの経営者が「理念を見失う」「孤独を抱える」「承継への不安」といった、数字だけではない“存在の迷い”に直面しています。
『経営存在再構築道場』は、こうした課題に思想面からアプローチし、経営者自身の思想を再構築し、それを経営実務に実装することで、経営者の再生を支援する新たな枠組みです。
プログラム概要
期間：3か月(全6回＋フォロー1回)
形式：個別対話(1対1)＋少人数セッション(任意)／対面・オンライン併用
開設拠点：大阪・奈良・東京(全国オンライン対応)
定員：各期5名(毎月2クール制で順次開講)
受講料：通常100万円(税別) → 初回・第2期限定70万円(税別)
主宰：株式会社共創経営 代表取締役 大久保 元永
経営者一人ひとりと向き合う個別対話を中心に、任意参加の少人数セッションも用意されています。
対面とオンラインを併用し、全国からの参加に対応可能です。
初回と第2期は、開設キャンペーンとしてお得な価格で受講できます！
特徴 (3つの柱)
本プログラムは、以下の3つの柱で構成されています。
1. 発見：経営者自身の原点や理念を再発見し、存在の軸を言語化します。
2. 往復：思想（＝存在の軸）で得た洞察を、具体的な経営意思決定へと翻訳します。
3. 実装：現場での行動に落とし込み、理念と経営を整合させます。
プログラム修了後は、顧問契約(月10万円〜)による継続的な伴走支援も選択可能です☆
対象
『経営存在再構築道場』は、以下のような経営者・リーダー層を対象としています。
・承継期・第二創業期を迎えた経営者
・経営理念の再構築や経営方針の再定義を望む経営者
・成熟経営者として次の10年を設計したいリーダー層
代表コメント
「経営者の迷いは、数字の問題ではなく“存在の問題”です。経営とは、誰かの心を照らす仕事。その光を整える場をつくりたい。」
（株式会社共創経営 代表取締役 大久保 元永氏）
経営者が自身の内面と深く向き合い、理念に基づいたぶれない経営を実現するための伴走支援。
25年以上の現場経験を持つ専門家が、経営者の「存在の軸」再構築をサポートします。
株式会社共創経営が開設した『経営存在再構築道場』の紹介でした。
