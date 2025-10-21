DC Au Cableシリーズ

トップウイングサイバーサウンドグループは、DC変換アダプタケーブル「DC Au Cable」を10月28日より発売する。価格は各5,500円。ラインナップは以下の通り。

DC Au Cable Set：DC変換アダプターセット(2.1/5.5→2.5/5.5、EIAJ4、1.35/3.5、1.7/4.0) 各12cm DC Au Cable 2.1：DCアップグレードケーブル(2.1/5.5→2.1/5.5) 1m DC Au Cable 2.5：DC変換ケーブル(2.1/5.5→2.5/5.5) 1m DC Au Cable EIAJ4：DC変換ケーブル(2.1/5.5→EIAJ4) 1m

DC Au Cable Set

DC Au Cable 2.1

標準的な内径2.1mm/5.5mm規格から、他の規格に変換できるDC変換アダプタケーブル。

ACアダプターなどで用いるDCプラグ・ジャックは、採用機種が増えた一方で、規格統一がなされておらず、数えきれないほどの規格が存在する。そのため、変換アダプターが必要になることがしばしばあるが、特に高電圧・電流については性能保証がなされていないものもあり、長期の使用において信頼性に欠けることがあるという。

DC Au Cableシリーズは、音質と信頼性の両立を狙った製品。プラグ・ジャックには、長期的信頼性を担保するために独自の金メッキプラグ・ジャックを採用。接触抵抗を下げ、また経年劣化を最小限に保つ。

DCケーブルは、DCを過不足なく伝送する2芯・ノンシールド構造。線材は経年劣化と断線の可能性が低い錫メッキ銅より線を採用した。18AWGと、19V/5Aを供給するにあたって十分な太さを確保。外被には電気的性能、振動特性の優れたPEを採用している。