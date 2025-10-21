◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目となるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

93年ワールドシリーズ、ジョー・カーターの逆転サヨナラ3ランを思い出させる一発だった。2点差を追う7回、ブルージェイズの1番スプリンガーが1死二、三塁から左越えに逆転3ラン。勝てばWS、負ければシーズン終了の一戦で、1―3と劣勢だった試合を一発でひっくり返した。

スプリンガーは17日（日本時間18日）の第5戦で右膝に死球を受けて交代。この日も膝を気にしていたが、本塁打を確信して雄叫びを上げると、膝の痛みを忘れたかのように跳びはねてダイヤモンドを一周した。ポストシーズン通算23本塁打はマニー・ラミレス（29本）、ホセ・アルトゥーベ（27本）に次ぎ、フィリーズ・シュワバーに並ぶ歴代3位となった。

試合終了直後のインタビューで、殊勲の36歳は信じられないといった表情で「僕の前の打者がつないでくれたおかげ。我々のチーム、ファン、この街、この国にとって、とてもうれしいこと」とまくし立てた。試合序盤から立ちっぱなしで、4万4770人が詰めかけた本拠ロジャースセンターが揺れるほどの大歓声を送り続けたファンに「ホントに凄い雰囲気。信じられないよ」と感謝を述べた。シュナイダー監督も「ジョージ・スプリンガーと彼が10月に起こす魔法、それ以外に起用したい選手はこの地球上にいない」と最大級の賛辞を贈った。