ÃæÀî°ÂÆà¡¡¡È½÷Í¥¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÍè¤Æ¤ë¡©¡É¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡õ¡ÖÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¡×ÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Î¼ÁÌäµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£¡Ö½÷Í¥¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¡ªÂç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¡×¤È´¶·ã¡£¡ÖNKH»þÂå¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤ÎÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¡ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤ÏÉã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³Ø¹»»þÂå¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£¹â¹»¤ÏÆüËÜ¤Ç¡¢·ÄÂçÂ´¶È¸å16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£º£Ç¯¤Î3·îËö¤ËÂà¶É¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£