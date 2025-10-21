ダイソーでやっと買えた！転売されるほどの人気っぷり…今マニアが探し回っているキーホルダー
今ダイソーで話題になっている公式キャラクターのだいぞう。だいぞうデザインのグッズも展開されているのですが、あまりの人気にどこも品切れ…。残念なことに転売もされてしまうほどのバズリっぷりです。そんな中やっとマスコットキーホルダーをゲットできたので、早速ご紹介します♪逃さずにチェックしてくださいね。
商品名：マスコットキーホルダー（だいぞう、モチーフ）
商品情報
価格：各￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
やっと買えたよ…！ダイソーマニアが探し回ってまで欲しかったキーホルダー
今ダイソーマニアが探し回ってまでゲットしようとしているキーホルダーをご存知ですか…？
悲しいことに転売も横行するほどの人気で、個数制限のかかっていた都内の某店舗で発見！迷わず購入してきました。
それがこちらの『マスコットキーホルダー（だいぞう、モチーフ）』です。ついにダイソーに公式キャラクターが登場したと話題になっただいぞう。
そんなだいぞうが可愛すぎる♡と、だいぞうグッズが飛ぶように売れています。ハートデザインのキーホルダーはふわっとした起毛素材で、大きくだいぞうが刺繍でデザインされています。
刺繍がかなり細かく、220円（税込）とは思えないクオリティ。イニシャルのDもついていて、とても可愛らしいですね！
どっちのデザインもかわいすぎる♡
もう一つのデザインは大きなDのモチーフに、だいぞうくんがちょこんっと乗っているデザイン。ふわふわとなめらかな起毛素材で、触り心地も◎です。
こちらはDカン付きで、着脱しやすく、ボールチェーンよりも外れにくいのがうれしいですね。
今回はダイソーで購入した『マスコットキーホルダー（だいぞう、モチーフ）』をご紹介しました。店頭で見つけられたらラッキー！見つけた瞬間に即買い推奨なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。