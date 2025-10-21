

イスラエルのネタニヤフ首相を抑え続けられるかどうか（写真：Bloomberg）

アメリカのトランプ大統領の提案をイスラエルとハマスが受け入れ、ガザ戦争は一息ついたような状況となっている。イスラエル軍による大規模な攻撃が停止され、市民への食糧支援などの活動が再開されている。

しかし、交渉当事者をはじめ誰一人としてこの平穏が長続きするとは思っていない。歓喜と礼賛の裏で、ガザ市民には依然として大きな不安や恐怖心が宿っている。

停戦合意を実現したトランプ大統領は今、絶頂の極みにいるのだろう。イスラエルを訪問し議会「クネセト」で演説し、その足でエジプトを訪れアラブ・イスラム諸国や欧州など20カ国の首脳らを前に成果を誇らしげに誇示した。

「3000年の騒乱と戦闘の後、中東に平和が訪れた」――

自己礼賛とアメリカの力の誇示、交渉に携わったウィトコフ特使やトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏、そしてイスラエルのネタニヤフ首相ら関係者に対する賛辞や美化の言葉など、和平への具体的な道筋とは無関係な空疎な言葉が続いた。それでも2つの会場は拍手とエールであふれかえった。

和平に向けたはじめの一歩

確かに今回の停戦はトランプ大統領がいなければ実現しなかったことは間違いない。エジプトとカタールの仲介努力に対し、イスラエルとハマスは最後まで抵抗した。両者を最後に動かしたのはアメリカの圧力だった。

とはいえイスラエルとハマスが受け入れたのは、ガザ戦争を終わらせるためにトランプ大統領が提示した20項目に及ぶ大きな構想のごく一部でしかない。それでもこの計画案は、すでに死文化しているオスロ合意に代わりうる可能性を秘めている。

計画案が描く和平の道筋はいくつもの段階を経てゴールに達する。

まず停戦後にハマスが人質を全員解放する。イスラエル軍は部分的に撤退する。ここまでがいま実現しつつある。

次はハマスの武装解除が進められる。ガザの統治を行うためトランプ大統領をトップとする「平和評議会」も作られる。この委員会にはイギリスのトニー・ブレア元首相や関係国の首脳らが加わる予定だ。

そして「平和委員会」の下に、「有能なパレスチナ人と国際専門家で構成」される「パレスチナ委員会」を設置する。この組織が実質的な暫定政権となってガザの統治を担当する。

一方、ガザの治安についてはアラブ諸国などが派遣する兵士らで構成する「国際安定化部隊」を創設して対応する。この部隊はパレスチナ人の警察組織の訓練なども担当する。

ハマスの武装解除など状況の進展に合わせてイスラエル軍は段階的に撤退し、最終的にはガザから完全にいなくなる。

一方、ハマスは「直接的・間接的・いかなる形態においてもガザ統治に関与しない」とされており、パレスチナ委員会に参加できない。武装解除が実現すれば、軍事組織としても政治組織としても存在することが困難になるだろう。

パレスチナ人強制移住計画を否定

またイスラエルはガザ地区を占領、併合しない。そして、パレスチナ人を強制的に移住させるようなこともしないとされている。イスラエルの極右勢力がもくろんでいる計画は完全に否定されている。

そして、最後に「パレスチナ人の願望であるパレスチナの自己決定権と国家建設への信頼できる道筋が整う可能性がある」としており、明言はしていないがパレスチナ国家樹立にも言及している。

この計画案はアメリカが単独で作り上げたものではなく、ブレア元首相はじめ欧州のいくつかの国、そしてアラブ・イスラム諸国の要求などを取り入れた内容となっている。この筋書き通りに進めば2つの民族の平和共存が可能となる。

もちろん現実は厳しい。超えられそうにない壁がいくらでも思いつく。

計画を進めるための大前提であるハマスの「武装解除」や「ガザ統治への不関与」をハマスが受け入れるのだろうか。これらはハマスという組織の完全解体を意味する。自らの解体を受け入れる交渉は想像しにくい。

今回の停戦でイスラエル軍が部分的に撤退すると、戻ってきたハマスがイスラエル軍に協力したパレスチナ人を処刑するなどの弾圧を始めている。2年に及ぶイスラエル軍の猛攻撃を受けてもハマスはまだその組織を維持しているのである。

ガザの治安を担う国際安定化部隊はだれが担うのだろうか。すでにアラブ首長国連邦など数カ国の名前が取り沙汰されている。シナリオ通りにハマスが武装解除したとしても、不満分子によるテロは続くだろう。となるとイスラエル軍に代わってアラブ諸国の兵士がハマスの残党と戦うことになる。それは現実味のない話だ。

ガザの統治を担う「パレスチナ委員会」の人材はどこにいるのだろうか。現在、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治政府のテクノクラートを想定しているようだが、汚職と腐敗が問題になり十分に機能していない自治政府にガザの統治を任せることのできる人材が十分にいるのだろうか。

ヨルダン川西岸は積み残し

計画案では具体的に触れていないが、ガザの復興・支援には莫大な資金が必要となる。その額は10兆円以上とも言われている。トランプ大統領はオイルマネーで潤っている湾岸諸国の資金提供を想定しているようだが、まったく具体化していない。

また計画案は、パレスチナ問題の決着に不可欠なヨルダン川西岸の問題に触れていない。この地域にはすでに70万人ものユダヤ人が入植し、パレスチナ人の居住地域は分断、寸断されている。入植地の返還は和平に不可欠であるが、イスラエル側にそんな考えはまったくない。

解決すべき課題を挙げればきりがない。これまで主要国は解決困難だとして手を出さないまま傍観してきた。その結果が今日の悲惨な状況を生み出した。であるからこそ、いま動き出した和平の道を止めるわけにはいかない。

中東和平はガラス細工のようにちょっとしたことがきっかけですべてが破壊される可能性がある。意図的に破壊しようとする動きも出てくるかもしれない。死亡した人質の遺骨返還が難航していることが原因で、すでにハマスとイスラエルの緊張が高まっている。

ここで重要なのはトランプ大統領を筆頭に国際社会が関与し続けることだ。

ネタニヤフ首相は、9月初め、大詰めの停戦協議をしていたカタールのドーハをミサイル攻撃し交渉を中断させてしまった。激怒したトランプ大統領はネタニヤフ首相をワシントンに呼びつけて、目の前でカタールのムハンマド首相につながっている受話器を渡して謝罪させた。

またハマスの幹部と何度も直接会って、停戦案を受け入れさせたのもアメリカのウィトコフ大使とクシュナー氏だった。

いずれもアメリカを怒らせると、とんでもないことになるぞという脅しが彼らを動かしたのだろう。

飽きっぽいトランプ氏をつなぎとめる

パレスチナ問題ではイスラエルが混乱を作り、それをアメリカが追認するというパターンが続いてきたが、今回、トランプ大統領がそれを打ち壊した。それだけに今後もアメリカの役割は不可欠である。

ただトランプ大統領は飽きっぽい。特に外交問題は壁にぶつかると、すぐ目先を変えてしまう。そうさせないためには関係国の後押しが不可欠だ。

今回の計画案についてはサウジアラビアやトルコ、インドネシアなどのアラブ・イスラム諸国や英仏独など欧州主要国も支持し、アメリカに歩調を合わせた。パレスチナ問題ではあまり例のないケースだ。

ゴールである「二国家解決案」に対しては、実現性を疑う声が強い。パレスチナ国家を認めないというイスラエル政府の方針も変わっていない。

しかし、約700万人ずつのユダヤ人とパレスチナ人が、同じ地域で平和に暮らすことのできる代案はない。アメリカの関与を維持し、関係国もプレーヤーとして積極的にコミットする。それしか和平実現の道はないだろう。

（薬師寺 克行 ： 東洋大学名誉教授）