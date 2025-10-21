あいのり・桃、家族で初めて訪れた店で食べ放題を満喫「コスパもかなり良くておすすめです」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が19日に自身のアメブロを更新。家族で寿司としゃぶしゃぶの食べ放題が楽しめる和食チェーン店『ゆず庵』を訪れたことを報告した。

この日、桃は「チェーン店巡りの旅、今回は初めての…【ゆず庵】」と切り出し「前からコメントでおすすめしてもらっていた」という同店を家族で訪れたことを報告。「食べ放題形式といってもビュッフェとは違って、全部席でオーダー制。子連れに優しいスタイル」と説明し「未就学児は無料、なのが最高」と絶賛した。

続けて、1番人気だという「季節のゆず庵コース」を選んだことを明かし、出汁の選択に「優柔不断な私には一苦労。笑」とコメント。夫については「私に任せてくれる感じだから、それが楽でもあり、悩ましくもある。笑」とつづった。

食事中は「鍋が忙しすぎて、写真全然撮れてない！」と慌ただしかった様子で「入れて、はふはふ食べて、追加で注文して、もちろん子供達にも取り分けたり食べさせたりして、入れて、いっっそがし。笑」と説明。息子たちも「天ぷらとか、お寿司とか、めちゃくちゃ食べられるもの豊富で最高でした」と満足した様子でコメントした。

最後に、時間制限に焦りながらも「ギリギリ0分まで楽しみました」と明かし「しゃぶしゃぶは野菜もお肉もたくさん食べられて最高だね コスパもかなり良くておすすめです」とつづり、ブログを締めくくった。